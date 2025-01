A África do Sul abriu um processo de licitação para possíveis organizadores de uma futura corrida de Fórmula 1 no país. O governo sul-africano nomeou o chamado Comitê Diretor de Licitação da F1, que foi encarregado de encontrar possíveis organizadores para o retorno da África do Sul ao calendário da categoria.

A África do Sul sediou pela última vez um GP de F1 no circuito de Kyalami em 1993. Os planos de retornar a corrida nos últimos anos não se concretizaram, mas o governo há muito tempo vem expressando seu desejo de fazer um acordo com a direção da F1.

Depois que representantes sul-africanos tiveram uma conversa extensa com o CEO da F1, Stefano Domenicali, no GP do Azerbaijão do ano passado, o ministério do esporte do país deu o próximo passo para sediar uma etapa, anunciando um procedimento de licitação, emitindo um pedido de manifestação de interesse de 37 páginas que detalha os vários requisitos para a organização de uma corrida.

"O DSAC [Departamento de Esporte, Artes e Cultura] tem se comunicado diretamente com a direção da F1, incluindo o CEO Stefano Domenicali, para se alinhar com os padrões de hospedagem necessários", diz o documento.

"Um processo de licitação para possíveis promotores foi iniciado, com o DSAC formando o F1 BSC [Bid Steering Committee, ou Comitê Diretor de Licitação] para gerenciar esse processo, avaliar as propostas e selecionar um promotor".

Damon Hill, Williams FW15C, lidera Alessandro Zanardi, Lotus 107B, Rubens Barrichello, Jordan 193, e Ivan Capelli, Jordan 193 Foto de: Motorsport Images

"Composto por 12 membros de vários setores, como automobilismo, transmissão, mídia e direito, o BSC avaliará cada proposta quanto à solidez financeira e adequação da infraestrutura".

"Embora nenhum local tenha sido escolhido definitivamente, os possíveis Promotores e/ou parceiros da cidade-sede e do local são incentivados a sugerir qualquer local adequado (sujeito aos critérios detalhados neste documento) na África do Sul".

"Após a recomendação do BSC, a proposta final ou as propostas pré-selecionadas serão encaminhadas ao DSAC para análise, antes de serem submetidas à Administração da F1".

A entidade governamental está procurando promotores de renome capazes de sediar uma corrida anual em um prazo de 10 anos, começando em 2026 e 2027, sendo a última uma data de início muito mais realista, dado o congestionamento do calendário da F1.

A proposta exige um "local de destino icônico" próximo a uma grande cidade, enfatizando a dependência de transporte público e energia renovável para atender aos critérios de sustentabilidade da F1, com capacidade para receber até 125.000 espectadores por dia e um circuito de 4,5 a 5,5 km com uma reta de pelo menos 1 km. Ele também detalha os requisitos usuais para áreas de trabalho no paddock e zonas de hospitalidade.

As partes interessadas devem enviar sua proposta até o final do mês, após o que o comitê de licitação formará uma lista restrita.

Kyalami, perto de Johanesburgo, continua sendo uma das candidatas, com as autoridades anunciando que contrataram a Apex Circuit Design para adequar a pista aos padrões de Grau 1 da FIA.

David Coulthard, Red Bull Racing RB7 em Kyalami Foto de: Red Bull Content Pool

Em outro lugar, o Cape Town Grand Prix SA também foi informado de que está entrando em uma licitação para organizar uma corrida em um circuito de rua proposto ao redor da orla da Cidade do Cabo, com um circuito especialmente construído nos arredores da cidade como outra opção.

Ainda não se sabe se a candidatura da África do Sul para retornar ao calendário da F1 será bem-sucedida desta vez.

Embora a direção da F1 tenha expressado interesse em retornar ao continente africano, e conversas semelhantes estejam em andamento em Ruanda, um GP da África do Sul continua sendo um sonho distante por enquanto, com o curto cronograma indicado no documento de candidatura parecendo otimista na melhor das hipóteses.

Assim como Ruanda, a África do Sul enfrenta uma concorrência mundial acirrada, incluindo a Tailândia e a Coreia do Sul, e qualquer candidato em potencial terá que apresentar uma proposta convincente e sustentável para atrair a popular série, que não tem escassez de possíveis locais para sediar a corrida.

No início deste mês, a F1 anunciou uma renovação de contrato para o GP da Bélgica em Spa, que fará com que a corrida se junte a um sistema de rodízio com outras etapas europeias, enquanto Zandvoort sediará seu último GP da Holanda em 2026, abrindo um espaço no calendário de 24 etapas da F1 para 2027 e além.

O calendário de 2026 parece estar praticamente definido, com a expectativa de que o México renove seu acordo e o GP da Emilia-Romagna em Ímola pode não renovar o contrato.

