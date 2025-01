Lewis Hamilton se reunirá com sua ex-treinadora Angela Cullen, enquanto embarca em um novo capítulo em sua carreira na Fórmula 1 na Ferrari.

Hamilton, que teve uma parceria formidável com Cullen durante seu tempo na Mercedes, recorreu à neozelandesa, que fará parte de sua equipe de bastidores.

Cullen trabalhou com Hamilton em seis de suas sete conquistas do campeonato mundial, mas eles se separaram após a corrida de abertura da temporada de 2023.

Apesar da separação, os dois permaneceram em contato próximo e trocavam mensagens com frequência.

O Motorsport.com apurou que Cullen se juntou à empresa Project 44 de Hamilton como fisioterapeuta e fará parte da equipe de desempenho supervisionada pelo diretor de corrida Marc Hynes.

Desde o início de 2024, a empresa Project 44 de Hamilton fez várias contratações importantes em diferentes áreas para ajudar a gerenciar a carreira do piloto de F1.

Depois de deixar o lado de Hamilton, Cullen trabalhou para Marcus Armstrong, da Indy.

No entanto, rumores de que ela voltaria a se juntar a Hamilton na Ferrari se intensificaram no início do mês, quando ela postou fotos no Instagram usando vermelho e com uma bandeira com seu número de corrida, #44, ao fundo.

Lewis Hamilton, Mercedes and Angela Cullen, Physio for Lewis Hamilton Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Falando sobre a separação em 2023, Hamilton disse: "Angela está vivendo sua vida agora. Ela tem tantas ideias de coisas que quer fazer. Nós trocamos mensagens praticamente todos os dias. Ainda vamos saltar de paraquedas juntos. Sempre estaremos na vida um do outro.

"Estamos presos um ao outro, infelizmente, ou felizmente! Passamos por momentos bons e ruins. Sou grato por nosso relacionamento ser tão bom quanto é. Provavelmente tivemos um dos relacionamentos mais longos que eu diria no esporte. Sou incrivelmente grato a ela, eu a amo muito."

A notícia do retorno da parceria deles chega enquanto Hamilton dá suas primeiras voltas em um carro com motor Ferrari na pista de testes da equipe italiana em Fiorano.

O piloto de 40 anos passou um tempo no simulador da equipe na segunda-feira enquanto se ajusta aos novos processos e entrega de potência da unidade da Ferrari.

Hamilton passou o dia se encontrando com o diretor da equipe Fred Vasseur e o presidente executivo Benedetto Vigna, assim como Piero Ferrari, filho do fundador da equipe, Enzo Ferrari.

Hamilton também visitou o escritório de Enzo Ferrari e passou o dia conhecendo seus novos companheiros de equipe.

