No final de janeiro, o clima no norte da Itália é bastante frio e com muita chuva. No entanto, há relatos de que o sol dá as caras de vez em quando e as temperaturas durante o dia se aproximam dos 10°C.

O primeiro teste de Lewis Hamilton pela Ferrari está marcado para esta quarta-feira (22), porém a previsão climática diz que a máxima será de apenas 7°C. De acordo com o Gazzetta dello Sport, os testes do piloto de Fórmula 1 só acontecerão amanhã se o clima permitir e for favorável.

Ontem, Hamilton chegou às instalações da Ferrari em Maranello, onde foi recebido de forma esplêndida. A partir de hoje, começou a preparação séria. Durante os primeiros dias, o heptacampeão terá reuniões com pessoas de diferentes departamentos da equipe e passará algum tempo trabalhando em simuladores. A previsão é que ele assuma o volante de um carro de verdade em 22 de janeiro.

Se as condições climáticas forem favoráveis, Hamilton e seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, supostamente pegarão o volante do SF-23 e do F1-75 na pista de testes da Ferrari.

Embora existam diferenças significativas entre esses carros e o carro que a Ferrari usará na temporada de 2025, esses testes são importantes para que Hamilton tenha as primeiras impressões do desafiante. No processo, ele trabalhará em questões como o layout do cockpit, os botões no volante e as características da unidade de potência.

Ele também conhecerá seu novo engenheiro de corrida, Riccardo Adami, e começará a trabalhar na pista.

De acordo com o jornal, Hamilton recebeu excelentes referências sobre Adami de seu amigo próximo Sebastian Vettel.

Se o clima não permitir que os testes aconteçam na quarta-feira, o planejamento pode transferi-los para o fim de semana. A Ferrari também tem em sua agenda outras testagens para fazer em Barcelona, onde análises muito mais extensas poderão ser realizadas.

O principal objetivo desses testes especiais não é trabalhar a velocidade. Hamilton se concentrará em se adaptar aos métodos e procedimentos de trabalho da Ferrari. O objetivo é que o piloto ganhe a confiança necessária a tempo para a primeira corrida em Melbourne, na Austrália.

