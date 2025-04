Arábia Saudita pode comprar equipe de F1 no futuro: "Por que não?"

A Arábia Saudita estaria aberta a comprar uma equipe de Fórmula 1, já que o príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, presidente da Saudi Motorsport Company, admitiu que isso é algo que ele gostaria de ver no futuro.

Nos últimos anos, o país investiu muito em parcerias para esportes motorizados, com a Aramco e a Maaden patrocinando a equipe de F1 da Aston Martin e o Fundo de Investimento Público trabalhando com a Fórmula E.

Neste fim de semana, a F1 retorna a Jeddah, onde também haverá, sem dúvida, muita conversa sobre a pista atualmente em construção na nova cidade de Qiddiya, que deverá assumir a corrida de F1 da Arábia Saudita quando estiver operacional.

Mas agora a perspectiva muito real de uma equipe de propriedade saudita pode fazer com que o país invista ainda mais na F1, com o príncipe Khalid entusiasmado com a ideia em princípio - mesmo que ele admita que pode ser um passo "difícil".

"Quero dizer, há um espaço disponível", ele respondeu quando a ideia de uma equipe saudita - ou liderada pelo PIF - foi apresentada a ele em uma recente ligação com repórteres, incluindo o Motorsport.com.

"Há apenas 11 das 12 equipes e também, potencialmente, uma ou duas equipes que podem estar à venda no futuro. Quero dizer, isso pode acontecer.

Príncipe Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al Faisal, presidente da Federação Saudita de Automobilismo e Motociclismo (SAMF) Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

"Se você observar o crescimento, em primeiro lugar. Se você for comprar uma equipe de Fórmula 1, as pessoas a comprarão para ganhar dinheiro com ela, especialmente se ela for comprada por uma das empresas do PIF. Portanto, vemos que a F1 está chegando a novos mercados, as vendas estão aumentando globalmente e vimos a parceria com a Aramco e a Aston Martin".

"Todas as direções dizem que talvez em breve a Arábia Saudita possa, se vir que é viável, se fizer sentido, então por que não? Quero dizer, ninguém não gosta de ganhar dinheiro. Então, se você pode ganhar dinheiro com a Fórmula 1, acho que é muito complicado. É preciso saber exatamente qual equipe comprar, com quem fazer parceria e quem administrará isso".

"A decisão é muito difícil. Não é fácil dizer qual equipe comprar e como vai administrá-la. Mas temos muito interesse; estamos sediando a Fórmula 1, patrocinando equipes. Portanto, não me surpreenderia se houvesse um anúncio de uma equipe saudita e, pessoalmente, eu gostaria de ver uma equipe saudita".

"Mas, se eu estiver na Arábia Saudita ou se uma das empresas sauditas estiver envolvida em uma das equipes, eu gostaria que elas fizessem isso da maneira certa e fossem bem-sucedidas. Portanto, é uma pergunta complicada, mas por que não?"

O príncipe Khalid também falou sobre a posição da Arábia Saudita no calendário da F1, tendo sediado a segunda corrida no ano passado, após a abertura da temporada no Bahrein. Os dois GPs foram transferidos para o terceiro e quarto lugares desta vez para não coincidir com o Ramadã.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, o restante da equipe na largada Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

O calendário de 2026 ainda não foi assinado e tornado público, mas a Arábia Saudita gostaria de se tornar a primeira etapa do campeonato, trazendo maior exposição e estima para a corrida.

"Isso é algo que gostaríamos de ter", disse o príncipe Khalid. "Mas eu sei que a Fórmula 1 tem compromissos. Para eles, talvez às vezes seja mais fácil para o Bahrein ser a abertura da temporada por causa dos testes. Portanto, há muitas coisas a serem consideradas. Mas para nós, gostaríamos de ter a primeira corrida".

"É o clima. Temos um intervalo muito curto. Ou vai ser no final da temporada, o que algumas pessoas não gostam que seja no final. Se for no meio da temporada, estará muito quente. Então, foi por isso que decidimos... e sabemos que o Catar e Abu Dhabi estão no final da temporada".

"Portanto, a única opção que temos é o Bahrein e, para nós, está tudo bem (com isso). Gostamos de estar no início da temporada. No próximo ano, o ideal para nós é estar no início da temporada. Talvez na primeira ou na segunda corrida. Essa é a situação ideal para nós e para nosso clima aqui".

"Mesmo em termos de vendas, para nós aqui na Arábia Saudita, o início da temporada é melhor para nós. As pessoas estão mais animadas. Como eu disse, o domínio não ajuda o campeonato, mas espero que as coisas mudem neste e no próximo ano".

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!