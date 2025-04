O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, diz que é "crucial" que os novos regulamentos de unidades de potência para 2026 permitam que os fabricantes que estão ficando para trás possam recuperar o atraso.

Domenicali, a FIA e os atuais e futuros fabricantes de unidades de potência da F1 se reuniram no Bahrein na semana passada para discutir possíveis opções futuras de motores para a categoria, bem como quaisquer ajustes nos novos regulamentos de motores para o próximo ano.

Em meio a sugestões para acelerar a mudança para motores V10 - que foi iniciada pelo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem - foi acordado que as regras de motores de 2026 seguirão como planejado por pelo menos três temporadas.

No entanto, várias partes pediram que a série evitasse a repetição do domínio da Mercedes no início da atual era híbrida, introduzindo mais maneiras de os fabricantes se atualizarem, com o chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, particularmente falando sobre a necessidade de dar aos OEMs mais flexibilidade para se desenvolverem na temporada.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Domenicali concordou que o campeonato não pode se permitir uma situação em que um fabricante tenha uma grande vantagem, como em 2014.

"Nada nos impede de trabalhar para melhorar o pacote", disse o CEO da F1. "A FIA, junto com os fabricantes e as equipes, sempre pode avaliar se há áreas para melhorias".

"Estamos à beira de uma grande mudança regulatória e, pessoalmente, acredito que é crucial que o sistema permita uma recuperação mais rápida se um fabricante ficar significativamente para trás. Esse é um problema que precisamos resolver rapidamente, pois pode acontecer com qualquer um".

Os fabricantes que estão confiantes em relação ao seu produto de 2026 podem hesitar em fazer concessões significativas, que ainda não foram acordadas. Mas Domenicali pediu que eles pensassem no panorama geral, já que a F1 está tentando continuar seu rápido crescimento mundial, que pode ser prejudicado se um fabricante de motores roubar a cena do resto da categoria.

"Todos nós precisamos pensar estrategicamente", advertiu ele. "Ter uma equipe dominante por muito tempo é ruim para todos. Nosso esporte está crescendo incrivelmente e se tornou uma referência global. Devemos nos orgulhar disso, mas também ser cautelosos".

A eliminação das regras de 2026 está errada, mas são necessários motores mais baratos e mais leves

Honda reverteu a saída da F1 com base nas novas regras de motor Foto de: Giorgio Piola

Domenicali disse que teria sido "totalmente errado" prorrogar os regulamentos atuais e descartar as regras híbridas de 2026 que atraíram empresas como Audi, Honda e Ford, parceira da Red Bull, a se inscreverem.

"Alguém tentou pressionar por uma extensão dos regulamentos atuais - isso teria sido totalmente errado", acrescentou. "Devemos respeitar aqueles que investiram pesadamente nesse projeto complexo e caro - mudar as regras agora enviaria a mensagem errada. Questionar decisões anteriores sobre unidades de potência seria um grande erro".

Uma das conclusões da reunião do Bahrein foi que a eletrificação e os combustíveis sustentáveis continuariam sendo "imperativos", o que poderia, por exemplo, levar a F1 ao caminho de um motor V8 com algum tipo de sistema KERS simplificado e menos potente.

"Há dois anos, compartilhei minha visão estratégica para o futuro da F1 em uma entrevista com o Motorsport.com - e é exatamente isso que está surgindo agora", disse Domenicali, referindo-se a uma entrevista em que ele defendeu motores mais leves e baratos que produzissem um som mais atraente.

E o italiano concordou com o presidente da FIA que cortar custos é fundamental para proteger a série contra flutuações econômicas e evitar o êxodo em massa de 2009, quando Toyota, BMW e Honda saíram da categoria em um 'efeito dominó'.

"Seria ingênuo não considerar essa possibilidade, especialmente considerando o clima econômico atual", continuou ele. "A Renault, depois de muitos anos, deixou a F1 [como fornecedora de motores]. Deixe-me ser claro: os grandes fabricantes são essenciais, mas também somos maduros o suficiente para saber que, se uma grave crise atingir o setor, os grandes grupos automotivos podem ter que tomar decisões difíceis".

"É por isso que precisamos simplificar e reduzir significativamente os custos, mantendo um vínculo técnico com tecnologias relevantes para as estradas, como combustíveis sustentáveis, que podem complementar as ofertas de veículos elétricos. Se uma crise forçar alguns a pausar seus programas de F1, estaremos em posição de responder de forma independente e encontrar alternativas".

