A BWT optou por permanecer como patrocinadora da Aston Martin para a temporada 2021 da Fórmula 1, apesar de olhar para as opções potenciais em outros times, incluindo Williams e Haas.

A empresa austríaca de tratamento de água foi substituída como patrocinadora principal da Aston Martin este ano, após uma campanha de sucesso em 2020 com a Racing Point, que rendeu uma vitória com Sergio Pérez no GP de Sakhir.

Mas com a Aston Martin assumindo a marca da Racing Point nesta temporada e mudando de cor para o verde de corridas britânico, não havia espaço para continuar com o mesmo negócio do ano passado.

A BWT, então, ficou avaliando a melhor forma de continuar seus esforços na F1 e olhou para outras opções, incluindo Williams e Haas. No entanto, na quarta-feira, pôs fim às especulações sobre seus planos na F1, anunciando que permaneceria como parceira da Aston Martin.

A equipe confirmou que, embora a cor do novo Aston Martin seja de fato verde, os logotipos da BWT estarão presentes no carro. “Embora a aparência da nova equipe a ser lançada na quarta-feira, 3 de março, seja diferente, apresentando uma cor de base totalmente nova, as notícias de hoje garantem que os sutis detalhes da BWT, bem como os logotipos, permanecerão como uma característica da Aston Martin”, comunicou o time.

O CEO da BWT, Andreas Weißenbacher, disse: “Estou orgulhoso de continuar apoiando esta equipe maravilhosa de pessoas e de começar um novo capítulo com o retorno da Aston Martin à Fórmula 1."

“Tendo visto a equipe desfrutar de uma temporada tão forte de 2020, acreditamos que os próximos anos são promissores e queremos continuar apoiando a jornada desta equipe em direção à frente do grid.”

A BWT esperava inicialmente se envolver na F1 em 2017 como patrocinadora da Mercedes, mas só estava interessada em fazê-lo se pudesse 'repintar' todo o carro de rosa. Com a Mercedes não disposta a se afastar de suas cores prateadas, um acordo foi fechado entre a BWT e a Force India para que ela fosse a patrocinadora principal para aquela temporada. A empresa então se tornou a patrocinadora da Racing Point em 2020.

