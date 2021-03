A Aston Martin tem como objetivo vencer o campeonato mundial de Fórmula 1 nos próximos cinco anos. A equipe sediada em Silverstone está embarcando em uma era totalmente nova sob o nome da famosa fabricante britânica de carros esportivos, e estabeleceu grandes ambições para o que deseja alcançar.

Falando enquanto as capas saíam do ARM21 verde, preto e rosa, o chefe da equipe Otmar Szafnauer disse que as ambições para o time eram estabelecer as bases para a conquista do título em meados da década de 2020.

“É muito mais fácil dizer que vamos lutar e vencer um campeonato mundial do que realmente fazer isso”, disse ele.

“As duas coisas que precisam acontecer é uma que precisamos de um bom plano, para começarmos hoje e chegarmos aos candidatos ao campeonato mundial, e então temos que executar. E estamos no meio desse planejamento agora.”

“A execução definitivamente vai levar algum tempo. Pessoas na F1 e em outras equipes disseram que você sabe que precisa de três a cinco anos para isso. E não somos diferentes.”

“No ano passado, planejamos uma nova fábrica com uma nova infraestrutura e um local para abrigar todos nós sob o mesmo teto para aumentar a equipe, e a implementação disso apenas agora começou em Silverstone.”

“No final de 2022, devemos nos mudar para uma nova fábrica, por exemplo, e dentro dessa fábrica vamos precisar de ferramentas de última geração que nos ajudarão a projetar e desenvolver um carro que mereça lutar pelo campeonato mundial, então faltam alguns anos.”

“Se eu tiver que olhar para o futuro, você sabe que será no período de três a cinco anos.”

Tendo contratado o tetracampeão mundial Sebastian Vettel para esta temporada, a equipe busca fazer progressos rápidos.

Refletindo sobre a meta da Aston Martin de buscar a glória pelo título dentro de cinco anos, Vettel reconheceu que tal período era realista, embora ele ponderasse se as novas regras poderiam encurtar o que era necessário.

“Acho que é um projeto de longo prazo se você realmente quiser vencer”, explicou ele. “Obviamente, se você olhar para a Mercedes, eles começaram em algum lugar, 2011, 2012, e então realmente entraram no caminho da vitória com a nova unidade de potência quando saíram pelos portões muito mais rápido do que qualquer outra pessoa.”

“Existem muitos projetos em andamento, diferentes fabricantes e, no final, apenas um pode vencer. Mas a Mercedes foi a mais forte. Então tiro o chapéu para eles, e os outros simplesmente não foram bons o suficiente.”

Mas com a F1 introduzindo um limite de gastos e novas regras a partir de 2022, Vettel disse que isso poderia ter um impacto na rapidez com que o progresso poderia ser feito.

“A Fórmula 1 está mudando ao mesmo tempo, então o tempo dirá”, disse ele. “Mas talvez você não precise mais desses três a cinco anos.

“Talvez diminua, e essa é a esperança de todos, estar um pouco mais perto do topo e não apenas no pódio. Veremos como a Fórmula 1 mudará nos próximos anos.”

