A Renault está avaliando uma mudança para o conceito da Mercedes de turbo e compressor divididos em sua unidade de potência de Fórmula 1 como parte de uma revisão para 2022.

No ano passado, a montadora francesa decidiu adiar a introdução de um novo motor para 2022, como consequência da pandemia do coronavírus.

Isso significa que ela usará apenas o mesmo motor atualizado para esta temporada, mas isso deu tempo extra para avaliar mudanças em escala mais ampla para a próxima temporada.

Uma das ideias que está sendo analisada é adotar o design que a Mercedes foi pioneira na F1, de dividir os elementos turbo e compressor da unidade de potência.

Desde o início da era turbo híbrida, a Mercedes optou por dividir os dois elementos para que ficassem de cada lado do motor de combustão interna. Eles são unidos por um eixo de conexão que corre entre o interior do V-bank.

Os benefícios do design dão oportunidades de ‘embalagem’ muito melhores, que apresentam vantagens tanto para a distribuição de peso quanto para a aerodinâmica.

A fabricante japonesa Honda adotou a ideia de design da Mercedes para 2017 como parte de uma reformulação de seus esforços, enquanto a Ferrari também está considerando seguir esse caminho para 2022.

Agora a Renault revelou que também está analisando a ideia - e imagens recentes de Fernando Alonso visitando as instalações de Viry da Renault sugeriram que ele já havia visto a ideia do turbo dividido em suas instalações de dinamômetro.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team at the Viry-Châtillon factory Photo by: Renault

O chefe de motor da Renault F1, Remi Taffin, confirmou nesta quarta-feira (03) que essa mudança de conceito estava prevista.

"A resposta simples é sim", disse ele.

Quando questionado pelo Motorsport.com para esclarecer se era provável que isso acontecesse, Taffin disse: "Poderíamos estar indo por esse caminho. Tenho certeza de que você viu algumas fotos, então não vou mentir. Estamos avaliando."

A Renault diz que o motor deste ano apresenta modificações que foram originalmente planejadas para o meio da temporada em 2020, antes de as coisas serem congeladas por causa da pandemia.

Taffin acrescentou: "Implementamos as modificações que prevíamos [originalmente] para o meio da temporada do ano passado até este ano. Portanto, é mais uma evolução que teríamos na temporada do que no inverno."

