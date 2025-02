A Fórmula 1 2025 está de volta com os testes de pré-temporada no Bahrein e o primeiro dia contou com alguns momentos de emoção. A pista no Sakhir, que chegou a fica uma hora sem luz, viu Lando Norris encerrar as atividades na liderança, seguido por George Russell e Max Verstappen.

O brasileiro Gabriel Bortoleto finalizou o dia à frente do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg na 12ª posição.

O Teste

Foram para a pista na parte da tarde do primeiro dia em Sakhir: Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin), Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Haas), Isack Hadjar (RB), Carlos Sainz (Williams) e Gabriel Bortoleto (Sauber).

Na primeira hora, Gasly se aproximou da marca de Antonelli pela manhã, a 0s015 do italiano. Verstappen, de pneus duros, era o terceiro. Hadjar chegou a rodar, mas sem qualquer consequência ruim para o novato. Bortoleto esteve fora na primeira hora, saindo à pista apenas para pequenas verificações, mas sem dar volta completa.

Com pouco mais de uma hora, Russell superou seu companheiro de equipe, com 1min31s082, também com médios C3. Restando 2h15min, foi a vez de Leclerc ocupar a ponta, com 1min30s878, com o composto C3.

Outro que chegou quase à metade sem marcar volta rápida era Norris. Quando foi à pista pra valer, o inglês chegou ao terceiro lugar, a 0s373 de Leclerc. Faltando 1h55min, a energia elétrica caiu no circuito de Sakhir, trazendo a bandeira vermelha.

Em um comunicado oficial, a FIA informou que as luzes seriam ligadas de forma lenta e parcial e o cronômetro marcava uma hora de paralisação. Após uma hora e cinco minutos de sessão interrompida, as luzes verdes foram acesas e os carros retornaram à pista.

Bortoleto, depois de andar pouquíssimas vezes, conseguiu abrir a primeira volta rápida do dia, fazendo 1m32s718, ficando na 18ª colocação, à frente dos dois carros da Haas. Por conta da parada, a FIA acrescentou o tempo 'dando' mais uma hora aos pilotos.

O 'trono', ou seja o P1, ficou ocupado por Leclerc por um tempo até Norris atingir a marca de 1m30s430 e roubar a primeira posição. Procurando aumentar o número de voltas feitas no dia, o brasileiro da Sauber voltou para pista, conseguiu outra volta rápida, mas não saiu do 18º lugar.

Na última hora de teste, Verstappen veio para uma volta voadora, fazendo setor roxo na primeira parte do circuito, mas os 1m30s674 não foram suficientes para tirar Lando Norris da primeira colocação. Pegando até alguns de surpresa, Russell pegou um lugarzinho entre os três primeiros, fazendo Max cair uma posição.

Nos minutos finais, Bortoleto conseguiu a sua melhor volta da sessão, quando saltou para o 12º lugar, superando não só Hulkenberg, como Hamilton.

