Começou de verdade! Nesta quarta-feira, a Fórmula 1 realizou o primeiro dia da pré-temporada 2025 e o brasileiro Gabriel Bortoleto encerrou as atividades no Bahrein em 12º lugar, à frente do heptacampeão mundial Lewis Hamilton.

Bortoleto foi à pista somente a tarde (no horário local) e em grande parte da sessão ocupou o 18º lugar, atrás do companheiro Nico Hulkenberg. Contudo, mais ao fim do dia, o brasileiro da Sauber, usando pneus C3, conseguiu o tempo de 1m31s690 e saltou para 12º.

Mesmo não estando entre os dez primeiros colocados, Gabriel fechou o teste à frente de Lewis Hamilton - que também havia andando na parte da 'manhã'. Ao ser questionado sobre o fato 'curioso', o piloto brincou: "É apenas teste, né? Então, é impossível de dizer, mas é legal ver meu nome à frente de um sete vezes campeão mundial!".

"Mas não há comparação. Lewis está na Ferrari, uma nova equipe para ele, uma nova equipe para mim e é apenas a pré-temporada, condições diferentes. Mas é legal ver meu nome junto com os desses caras que eu assisti por tantos anos", concluiu.

