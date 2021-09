A intensa batalha entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pelo título de 2021, que já ultrapassou algumas vezes o limite para a controvérsia, é exatamente o que a Fórmula 1 precisa, afirmou o ex-piloto Gerhard Berger.

Hamilton e Verstappen terão mais um round de sua disputa na Rússia neste fim de semana, dando sequência a mais uma polêmica batida, agora no GP da Itália. O caso de Monza deixa claro que eles não tirarão o pé em sua luta pela glória.

Berger, que teve uma longa carreira na F1 correndo por Benetton, Ferrari e McLaren, acha que as batidas entre os dois, em vez de atrair manchetes negativas, acabam na verdade ajudando a aumentar o interesse pelo esporte.

E ele sugere que, após anos de domínio solitário da Mercedes na categoria, a temporada aberta é algo mais do que bem-vindo.

Falando sobre Monza, Berger disse: "Tudo já foi dito e, para mim, foi incidente de corrida. Se você quiser falar quem poderia ter feito mais para evitar, talvez seja Max, e por isso ele tenha sido punido".

"Mas o mais importante é que isso é exatamente o que a Fórmula 1 precisa. Isso é corrida. Finalmente temos dois grandes disputando, e fica ainda melhor por eles serem de equipes diferentes".

"Imagina como seria se tivéssemos um terceiro piloto, da Ferrari, lutando também? Teríamos arquibancadas lotadas com as pessoas vendo novamente. Era isso que a F1 buscava por tantos anos. Então é importante termos essas coisas".

Berger, que hoje comanda a DTM, acha que as forças de ambos os pilotos tornam difíceis as previsões sobre um favorito. Mas o austríaco acha que seria melhor ter um triunfo de Verstappen, por se tratar de algo novo para a F1.

"Acho que, para todo o esporte, seria bom termos uma mudança. Mas, tendo dito isso, é ótimo também ver Lewis Hamilton com essa performance mesmo após tantos anos, ainda tendo esse instinto e a disciplina".

"Eu também adoraria ver Lewis passando a ser o maior de todos os tempos, por isso é muito difícil de dar uma resposta direta. Mas vimos Lewis vencer quatro consecutivas e todos sabemos que Verstappen já é uma estrela também. Então seria ótimo ver o novato vencer".

