A Honda afirmou que a experiência "difícil" que teve em seu retorno à Fórmula 1 em 2015, quando reiniciou a parceria com a McLaren foi fundamental para que a montadora tivesse a evolução necessária para torná-la uma candidata ao título em 2021.

A montadora está ajudando a Red Bull na luta contra a Mercedes pelo título neste ano, antes de sua saída do esporte no final desta temporada.

O sucesso atual é uma realidade muito distinta da que a Honda vivenciou em seu retorno à F1 com a McLaren, batalhando com uma falta de performance e confiabilidade. Essas dificuldades, aliadas às críticas bem públicas de Fernando Alonso, levaram a um divórcio em 2017, levando a montadora a mudar seu foco ao grupo Red Bull.

A Red Bull levou a Honda à sua primeira vitória na era híbrida no GP da Áustria de 2019 e, desde então, seguiu crescendo na F1, chegando ao momento em que Max Verstappen é um forte candidato ao título em 2021.

Refletindo sobre o progresso feito pela Honda ao longo de sua história na F1, o diretor técnico da marca, Toyoharu Tanabe acredita que o valor desses difíceis primeiros anos não podem ser subestimados no desenvolvimento.

"Uma falta de experiência nos deu um momento muito difícil, com abandonos, quebras de motor, e tivemos problemas em vários finais de semana", disse Tanabe em conversa com veículos de imprensa incluindo o Motorsport.com.

"Mas seguimos trabalhando duro para atingir nosso desejo, não apenas vencer corridas, o campeonato, mas também melhorar performance e confiabilidade. Esse era um dos nossos objetivos com os engenheiros".

"Desde 2015, e depois 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, não foi fácil para o nosso pessoal, mas nunca desistimos. Seguimos dando o nosso melhor, mas não foi fácil. Estamos competindo com campeões".

Enquanto as dificuldades iniciais com a McLaren levaram a especulações de que a Honda poderia abandonar a F1 mais cedo, Tanabe disse que sempre soube que o conhecimento adquirido nos momentos difíceis acabariam sendo recompensados no final.

Toyoharu Tanabe, Honda F1 Technical Director Photo by: Erik Junius

"Para as pessoas do passado, parece negativo, eles trabalharam duro, mas sem bons resultados, com problemas no motor e falta de potência. Mas agora crescemos de novo e eles têm mais potência, confiabilidade e vitórias".

"Então isso nos deu uma boa experiência, não apenas com os engenheiros, mas também no pessoal de logística, mecânica. Foi uma experiência boa para o futuro".

"Se você tem um momento difícil, pode aprender coisas e melhorar tecnicamente. Mas, mentalmente, as pessoas também se fortaleceram. Então vivenciamos felicidades e tristezas nesse projeto".

Tanabe também reconhece que a disposição da Honda em lidar com suas fraquezas no passado foi muito importante para obter ganhos contra a Mercedes. E ele disse que sua forma contra a rival nas retas em Monza é prova de como ambos os motores estão próximos.

"No passado, analisávamos nossos pontos fortes e fracos, mas principalmente as fraquezas. Determinamos objetivos em algumas áreas para melhorarmos e competirmos contra a Mercedes. Uma dessas áreas era o gerenciamento de energia".

"Neste ano introduzimos um novo motor e essa unidade incluía o motor de combustão interno, para melhorar nossa performance energética. O resultado é que a unidade de potência funciona como esperado e a diferença entre Honda e Mercedes vem caindo em termos de performance, não apenas do motor de combustão interna, mas também no gerenciamento de energia".

"Vimos uma boa performance em Monza contra a Mercedes comparado com anos anteriores. Essa é uma das áreas de sucesso para nós neste ano com o motor".

