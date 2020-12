F1: Berger diz que Verstappen e Pérez será uma "combinação forte"

Nesta sexta-feira (18) a Red Bull anunciou oficialmente que Sergio Pérez fará parte da equipe a partir da próxima temporada, uma novidade já aguardada por todos da F1 nas últimas semanas. O mexicano superou Alex Albon na corrida pelo assento ao lado de Max Verstappen, com o anglo-tailandês se tornando piloto de testes e reserva do time.

Gerhard Berger, que tem um relacionamento de longa data com a marca austríaca, tocou no assunto em uma recente visita à ServusTV, canal austríaco de propriedade da Red Bull.

“Há dois corações que batem no meu peito”, disse Berger. “Por um lado, é claro, com Albon você tem um jovem piloto a quem deseja dar a oportunidade, a quem deseja treinar, a quem deseja liderar para ser um piloto vencedor. Por outro lado, você tem pressão máxima. Pérez, você sabe, é uma constante. Ele é muito rápido, ele ganhou uma corrida agora."

"E uma coisa já está clara: se você está correndo em alto nível, dificilmente pode se dar ao luxo de não ter dois caras superiores e realmente buscar o máximo de pontos."

Berger alerta sobre o que pode ser a recuperação da Ferrari recuperada em 2021 ou da McLaren que poderia dar um passo à frente com motores Mercedes: "Você não precisa perder pontos em algum lugar por muito tempo, então estará um lugar atrás no final do ano."

"Se você realmente busca o máximo desempenho, não pode deixar Pérez passar. Imagino que Verstappen-Pérez seria uma combinação forte."

"Com Max Verstappen, você tem um homem de primeira linha que realmente é um candidato absoluto ao campeonato mundial. Mas você também tem que se proteger na retaguarda, porque as outras equipes já estão chegando. A meta da Red Bull deve ser claramente o campeonato mundial, por um lado com os pilotos, e por outro lado na classificação das equipes.”

