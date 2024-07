A Renault lançou um estudo de avaliação para decidir sobre o foco futuro da sua unidade de motores Viry-Chatillon, em meio a uma probabilidade crescente de encerrar seu projeto de motores de Fórmula 1.

O Motorsport.com apurou que a alta administração da Renault informou hoje aos funcionários da fábrica francesa e de Enstone, que dirige a equipe Alpine F1, sobre as ideias que estão sendo discutidas.

Embora nenhuma decisão final tenha sido tomada, sugere-se que o objetivo do estudo seja entregar um plano que garanta que Viry permaneça no centro das atividades esportivas e automotivas da Renault se o seu envolvimento na F1 chegar ao fim.

Acredita-se que haja um desejo claro de direcionar os engenheiros seniores e outros funcionários das instalações francesas para áreas de novas tecnologias que irão preparar a organização Renault para o futuro.

Isto poderia incluir o desenvolvimento da energia do hidrogénio, juntamente com novos trabalhos de tecnologia de baterias.

As mudanças garantirão que o pessoal que atualmente trabalha no projeto de F1 ainda terá um futuro na empresa, mesmo que ela não produza mais motores para a F1.

Embora existam rumores há vários meses de que a Renault estava considerando encerrar sua operação na F1, o desenvolvimento de hoje é o primeiro passo formal para sugerir que a bola agora está rolando nessa ideia.

Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1 Photo by: Alpine

Acredita-se que o novo conselheiro da Alpine F1, Flavio Briatore, que foi convocado para ajudar a melhorar a sorte da equipe de F1, tenha desempenhado um papel fundamental ao aconselhar a alta administração da Renault a deixar de construir seu próprio motor e se tornar uma equipe cliente.

Conforme revelado anteriormente, a Alpine está atualmente fechando um acordo com a Mercedes para se tornar uma equipe cliente para a próxima era de regras que começa em 2026.

A parceria deverá ser semelhante à que a Aston Martin tem atualmente com a Mercedes, em que leva também a suspensão e a caixa de câmbio do fabricante alemão.

Fontes indicaram que existe também uma possibilidade externa de que, se um acordo puder ser concluído rapidamente e as circunstâncias forem adequadas, alguns elementos da parceria poderão começar já em 2025.

O fim formal da produção de motores de F1 da Renault será um momento histórico, já que a montadora francesa tem estado envolvida de alguma forma – seja como fabricante ou fornecedora de clientes – quase continuamente desde 1977.

A Renault se recusou a comentar a situação em torno de Viry-Chatillon, e a equipe tem relutado nos últimos meses em se envolver em especulações sobre o que poderá fazer no futuro.

O chefe da equipe, Bruno Famin, disse no GP da Espanha: “Simplesmente não comentamos os rumores. Devemos muito respeito a todos em Viry que trabalham nesse projeto e o pior seria comentar os rumores.”

