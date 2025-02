Em um ano de muitos novatos no grid da Fórmula 1 como o de 2025, o brasileiro Gabriel Bortoleto vem para fazer história. O atual campeão da Fórmula 2 não somente quebra uma sequência de sete anos sem um representante do país no grid como também ajuda a crescer uma já rica história de pilotos que estrearam na categoria pela equipe suíça.

Graças a uma campanha impressionante na Fórmula 2, conquistando o título logo em seu ano de estreia, o brasileiro garantiu a promoção para a principal categoria do automobilismo mundial, dividindo a futura equipe Audi com o experiente Nico Hulkenberg.

Isso marcará o fim da era da equipe privada suíça na F1. O time de Peter Sauber entrou no grid em 1993, com Karl Wendlinger e JJ Letho como pilotos. Por anos, tentou competir contra as grandes montadoras com meios modestos - repetidamente alcançando sucessos respeitáveis, especialmente em seus primeiros anos.

A Sauber foi a primeira casa da categoria para muitos pilotos, incluindo os campeões mundiais Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. O tetracampeão disputou apenas uma corrida pela Sauber em 2007, quando era uma equipe oficial da BMW, substituindo o lesionado Robert Kubica no GP dos EUA em Indianápolis, marcando seu primeiro ponto na categoria em sua estreia, terminando em oitavo.

Bortoleto é o terceiro piloto brasileiro a fazer sua estreia pela Sauber, se unindo a Felipe Massa e Felipe Nasr, que desembarcaram na categoria em 2002 e 2015, respectivamente. Nasr, inclusive, tem o melhor resultado de estreia de um piloto do país na categoria, com o bom quinto lugar obtido no GP da Austrália daquele ano.

Além de Bortoleto, o outro piloto do grid atual da F1 a estrear pela Sauber foi Charles Leclerc, aproveitando a relação próxima que a equipe suíça tinha com a Ferrari, onde era membro da Academia, garantindo a promoção para a Scuderia após somente uma temporada.

Confira abaixo a lista de pilotos que estrearam na F1 pela Sauber:

Piloto Ano de Estreia na F1 Heinz-Harald Frentzen 1994 Jean-Christophe Boullion 1995 Norberto Fontana 1997 Kimi Räikkönen 2001 Felipe Massa 2002 Robert Kubica 2006 Sebastian Vettel 2007 Sergio Perez 2011 Esteban Gutierrez 2013 Felipe Nasr 2015 Antonio Giovinazzi 2017 Charles Leclerc 2018 Zhou Guanyu 2022 Gabriel Bortoleto 2025

