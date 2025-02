F1: Doohan ignora rumores sobre demissão precoce da Alpine

Jack Doohan está em uma posição complicada na Alpine desde que a equipe decidiu contratar Franco Colapinto para ser piloto reserva ao longo da temporada de 2025 da Fórmula 1.

O australiano tem assento garantido, mas rumores apontam que o tempo de permanência do mesmo pode ser de apenas cinco corridas e o tópico de uma demissão precoce ainda é delicada antes de sua estreia oficial.

O piloto de 22 anos faz parte do programa júnior da Alpine desde 2022 e fez sua estreia na F1 no GP de Abu Dhabi do ano passado. Alguns dizem que o australiano não mostrou o suficiente de si mesmo para ter a oportunidade de se tornar um piloto permanente, enquanto outros acreditam que ele provará que os franceses tomaram a decisão certa.

"Está indo muito bem", disse Doohan ao RacingNews365.com sobre seus preparativos para a nova temporada. "A equipe estava esperando por mim há muito tempo e me recebeu de braços abertos. Eles têm sido muito acolhedores e me mostraram grande hospitalidade".

"E é ótimo poder trabalhar com Pierre [Gasly] e continuar aprendendo com ele por causa de sua vasta experiência de seis ou sete anos na F1", continuou o jovem piloto, que, portanto, nem sequer está considerando sua possível saída.

Como é sabido, a excelente estreia de Franco Colapinto na F1 em 2024 e o dinheiro do patrocínio por trás do argentino convenceram Flavio Briatore de que valia a pena contratar o jovem talento como reserva.

Com Doohan supostamente sob contrato por seis corridas, a espada de Dâmocles está pairando sobre sua cabeça, já que o italiano poderia facilmente votar o argentino à sua confiança se ele não apresentar um desempenho satisfatório. Mas Jack está preocupado apenas consigo mesmo.

"Estou ansioso para dar continuidade a isso e construir um ótimo relacionamento para oferecer o melhor pacote para a equipe este ano", concluiu o piloto australiano.

Franco Colapinto, Williams

Vowles explica sugestão sobre Colapinto

James Vowles segue insistindo que Jack Doohan deve ter tempo suficiente para "provar seu valor" na Alpine, mesmo com a chegada de Franco Colapinto ao cenário.

Mas, dessa vez, o chefe da Williams explicou seu comentário sugestivo sobre a transferência do argentino e que essa seria "a melhor chance de garantir uma vaga em 2025 ou 2026". A inclusão da atual temporada na fala deixou uma pulga atrás da orelha dos fãs.

Ao RacingNews365, Vowles explicou que Doohan deve ter tempo para se provar, mas Colapinto "está pronto" para assumir a vaga.

"Jack deveria ter tempo para provar a si mesmo. Simples assim. Acho que todo piloto deveria ter a oportunidade".

"Se, e é um se, ele não estiver no nível certo, Franco está lá e pronto para jogar, e é isso que eu quis dizer com isso [em seus comentários anteriores]".

"Olhe para o grid, essa é a melhor oportunidade para Franco, e meu trabalho aqui é garantir que ele esteja na melhor situação possível".

