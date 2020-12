Valtteri Bottas teve um GP de Sakhir de Fórmula 1 para esquecer apenas com seus próprios problemas, mas tudo parece ganhar uma outra dimensão quando colocam-se lado a lado sua performance e a de George Russell. Mas o finlandês se defendeu das críticas, afirmando que, se não fosse a parada tumultuada da Mercedes, ele teria alcançado o britânico no final

Russell foi trazido pela Mercedes para substituir Lewis Hamilton no GP de Sakhir, após o heptacampeão testar positivo para Covid-19. O britânico saiu em segundo, atrás de Bottas, mas largou melhor e assumiu a ponta, abrindo rapidamente uma boa vantagem.

Mas um erro cometido pela Mercedes nos boxes seguido de um furo no pneu fez com que Russell terminasse apenas na nona posição. uma atrás de Bottas, que sofreu com pneus duros velhos nas voltas finais.

Russell foi muito elogiado por sua performance no final de semana, inflamando ainda mais as sugestões de que ele pode substituir Bottas na Mercedes em 2022, tornando-se o novo companheiro de equipe de Lewis Hamilton.

Após a corrida, Bottas insistiu que tinha uma chance de alcançar Russell com os pneus duros, que eram três voltas mais novos que o do companheiro de equipe, antes do problema na parada. O finlandês havia reduzido a diferença de oito para cinco segundos e visava uma luta nas voltas finais, se não fosse a entrada do safety car.

"Eu sabia que no primeiro stint, com o pneu médio, a posição na pista seria importante, então foi uma infelicidade perder a ponta. Mas, no segundo stint, eu estava alcançando ele, baixando a diferença em um bom ritmo, então eu sabia que não estava acabado e teríamos uma boa batalha".

"Eu sabia que a vitória ainda estava em jogo, ainda mais no final do stint com os pneus duros".

Bottas disse que, durante a corrida, não estava pensando na possibilidade de perder para Russell na estreia do britânico com a Mercedes, mas reconheceu que o resultado não pareceria bom considerando a classificação final possível".

"Na corrida, eu tentei dar o meu melhor, e sabia que seria uma prova longa, então tentei não pensar nisso. Mas agora, pensando nisso, certamente, sem saber das coisas, eu teria parecido um idiota completo. Isso não é legal".

"Foi uma corrida bem ruim para mim. E é fácil para as pessoas falarem que eu, que estou na equipe há anos, fui batido pelo novato. E isso não é ideal. Mas as pessoas que sabem, que entendem a performance, sabem qual poderia ter sido o resultado final".

"Não sei o que dizer. Não foi um final de semana ideal".

A esperança de Bottas de lutar pela vitória chegou ao fim no segundo pit stop quando a Mercedes trouxe os dois pilotos simultaneamente, e uma falha no rádio fez com que os pneus do finlandês fossem colocados no carro de Russell.

Com isso, Bottas teve que sair dos boxes com os mesmos pneus duros e velhos que havia entrado, e o tempo parado fez com que eles perdessem temperatura, tornando a situação ainda mais complicada, fazendo com que ele perdesse posições para Russell, Carlo Sainz, Daniel Ricciardo, Alex Albon e Daniil Kvyat, para terminar em oitavo.

"Foi um pesadelo, andar com pneus duros e velhos sem temperatura por causa do pit stop. Contra carros com pneus médios novos, eu não tinha o que fazer. Foi um pesadelo".

