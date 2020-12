F1: Vitória de Pérez é celebrada com agito na Cidade do México

De saída da Racing Point e em busca de uma vaga na Red Bull para 2021, Sergio Pérez brilhou no GP de Sakhir e venceu sua primeira corrida de Fórmula 1 neste domingo, após grande prova de recuperação no Bahrein.

O mexicano, que está na F1 desde 2011, celebrou o triunfo no deserto barenita e também gerou uma grande festa na capital de seu país. A festa pela glória do piloto foi tamanha que causou buzinaços na Cidade do México. Foi a primeira vitória da nação na F1 em 50 anos.

A última vez em que um piloto mexicano terminou em primeiro foi com o lendário Pedro Rodríguez, no GP da Bélgica, em 7 de junho de 1970, no tradicionalíssimo circuito de Spa-Francorchamps.

Pedro Rodríguez e seu irmão Ricardo dão nome ao autódromo que voltou a receber o GP do México desde 2015: o Hermanos Rodríguez. O circuito, porém, ficou de fora do calendário de 2020 da F1, em função de medidas preventivas quanto ao novo coronavírus.

Assim, a festa pela vitória de Pérez foi grande. Fãs saíram de carro pelo centro da Cidade do México e fizeram um grande 'buzinaço' para celebrar a vitória de ‘Checo’, como é conhecido o piloto de 30 anos.

O competidor disse: “Significa muito para mim, especialmente neste ano. Tem sido muito difícil, então ter esse tipo de felicidade nas casas de muitos mexicanos significa muito… Um dia tão tremendo, um dia histórico em nosso esporte."

“Estou muito satisfeito, você sabe. Você viu o tanto de apoio que recebo em meu país? Você pode imaginar como é neste momento?”, completou Pérez, que sairá da Racing Point para abrir vaga para o alemão Sebastian Vettel.

