F1: Ferrari confirma Ilott como piloto de testes para 2021

Callum Ilott, de 22 anos, foi confirmado como piloto de testes da Ferrari na F1 para a próxima temporada, poucas semanas depois de perder o título da Fórmula 2 para Mick Schumacher.

Ilott conseguiu cinco poles e três vitórias com a equipe UNI-Virtuosi nesta temporada. Ele faz parte da Ferrari Driver Academy desde 2017 e anteriormente foi piloto do programa da Red Bull, mas foi retirado após a temporada de 2015.

“Estou muito satisfeito por ingressar na Scuderia Ferrari como seu piloto de testes no próximo ano”, disse Illott.

“Estou ansioso para contribuir com o trabalho que a equipe faz dentro e fora da pista, e com todas as coisas novas que posso aprender ao enfrentar este novo desafio emocionante. Vou dar tudo para fazer um bom trabalho e ganhar o máximo de experiência possível para continuar progredindo como piloto.”

“Gostaria de agradecer à Ferrari Driver Academy e à Scuderia Ferrari por esta grande oportunidade e seu apoio. Foi uma honra fazer parte do programa deles nos últimos três anos e tenho o prazer de continuar nossa jornada juntos.”

Ilott já havia testado um F1 para a Alfa Romeo em Barcelona em 2019, mas os planos para ele guiar nos treinos livres para Haas em Nurburgring foram cancelados devido às más condições climáticas. Ele então guiou uma Ferrari com especificações de 2018 em Fiorano em setembro, junto com os colegas da academia Schumacher e Robert Shwartzman.

No início desta semana, ele confirmou que não voltaria à F2 em 2021, dizendo “Eu só perdi [o título] por 14 pontos”.

“Eu sempre poderia dar motivos, mas não quero dar desculpas. Eu sinto que se você está entre os três primeiros ou os dois primeiros, você não deveria ter que se provar novamente.”

