Após a 'folga' do último fim de semana, o circo da Fórmula 1 desembarca em Spa-Francorchamps para o GP da Bélgica, uma das corridas mais tradicionais da categoria máxima do automobilismo mundial.

A sétima etapa antecede a 'metade' do campeonato e será muito importante para a briga pelo vice da F1 2020, já que será o último GP com o "modo festa" nos treinos de classificação. Assim, Valtteri Bottas tem uma oportunidade boa na disputa contra Max Verstappen.

Além disso, a prova pode ser determinante para o futuro de Sergio Pérez, uma vez que o mercado da F1 deve ficar ainda mais agitado de agora em diante. Assim, o mexicano precisa mostrar serviço na Racing Point, já que pode ser substituído pelo alemão Sebastian Vettel em 2021. Mas a dança das cadeiras e a briga pelo campeonato são apenas alguns dos aspectos a serem observados no GP da Bélgica, como explica o Motorsport.com:

*Os horários das atividades de pista e dos programas do Motorsport.com você vê mais abaixo

A briga pelo vice-campeonato

Com a vitória no GP de 70 Anos da F1 e a segunda posição na Espanha, Verstappen chegou aos 95 pontos. O holandês da Red Bull tem 6 a mais que Bottas, mas o finlandês da Mercedes poderá se aproveitar do último "modo festa" do ano para dar o troco. A ver quem se dá bem.

A honra de Pérez

Após perder as corridas inglesas por causa do coronavírus, Pérez voltou à Racing Point na Espanha, mas terminou atrás do companheiro canadense Lance Stroll. Sinal de alerta para o mexicano, que sofre a concorrência de um tetracampeão pela vaga na Aston Martin em 2021.

O desafio da Red Bull

Depois de rivalizar com a Mercedes em Silverstone, a Red Bull não foi páreo para Lewis Hamilton na Espanha. Bottas foi batido por Verstappen, mas o alvo do holandês é o piloto britânico. Porém, a RBR voltou a perder terreno e precisa reagir para vencer. Será?

A moral de Kvyat

Enquanto a Red Bull tenta bater a Mercedes, Daniil Kvyat precisa se preocupar em superar o companheiro Pierre Gasly. O piloto russo vem sendo amplamente batido pelo parceiro francês em 2020 e já há rumores - por ora negados - de uma troca pelo japonês Yuki Tsunoda.

A nova Williams

Uma das mais tradicionais da F1, a escuderia foi vendida recentemente para um grupo norte-americano e deve começar a ter algumas mudanças. Os compradores disseram que o processo será gradual, mas é bom ficar de olho desde já. O nome da equipe, pelo menos, deve continuar o mesmo. Assim como os pilotos. O canadense Nicholas Latifi não vem empolgando, mas o britânico George Russell é um dos destaques deste ano. Continuará assim?

Confira os horários dos eventos e dos programas do Motorsport.com no YouTube

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 6h SporTV 2 Treino Livre 2 Sexta-feira 10h SporTV 2 Treino Livre 3 Sábado 7h SporTV 2 Treino Classificatório Sábado 10h SporTV 2 Corrida Domingo 10h10 Globo Fórmula 2 Corrida 1 Sábado 11h45 YouTube da F1 Corrida 2 Domingo 06h10 YouTube da F1 Fórmula 3 Corrida 1 Sábado 05h25 Corrida 2 Domingo 04h45 Programas no YouTube do Motorsport.com Dia DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

