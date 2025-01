Houve um momento na Fórmula 1 em que era considerado impossível uma equipe conquistar o título de Campeões Mundiais como cliente de outros times. No entanto, em 2024, a McLaren foi a primeira a conseguir vencer com motores da Mercedes.

Há cerca de dez anos, o então chefe da McLaren, Ron Dennis, explicou, por exemplo, que "você não pode ganhar o título se não tiver os melhores trens de força".

"Acho que a maior mudança que levou à paridade total foi o fato de o mapeamento do motor ter que ser o mesmo. Acho que esse era o diferencial entre uma equipe de trabalho e uma equipe de cliente", explica o chefe da McLaren, Zak Brown.

Na verdade, após o início da era híbrida em 2014, os clientes não só tiveram que lutar para obter o mesmo hardware que as equipes de trabalho. Inicialmente, também não havia garantia de igualdade entre os carros dos clientes e das equipes de trabalho em termos de software.

Portanto, a declaração de Ron Dennis na época não estava errada por si só. Hoje, no entanto, ela não é mais válida, pois os regulamentos agora garantem que é praticamente impossível que as equipes de clientes fiquem em desvantagem, diz Brown.

Stella agradece à FIA pelo "bom trabalho"

Costumava haver "todos esses modos de desempenho diferentes", lembra ele, explicando que eles não precisavam ser idênticos para as equipes de clientes e de trabalho. No entanto, agora existem regulamentos que não permitem mais essas diferenças.

"Assim que essa regra entrou em vigor, eu me convenci de que você poderia pegar o motor do carro de Lewis [Hamilton, equipe fornecedora] e colocá-lo no carro de Lando [Norris, equipe-cliente] e vice-versa, e seria a mesma unidade de potência", diz Brown.

Para Andrea Stella, portanto, "não é particularmente satisfatório" ter vencido a equipe de trabalho, "porque acho que, graças aos regulamentos, graças ao bom trabalho que a FIA fez para criar paridade entre as equipes de clientes e de trabalho, estamos honestamente bastante relaxados com o fato de o desempenho da unidade de potência do cliente ser tão bom quanto o das equipes de trabalho".

O diretor da equipe ressalta: "Também temos um relacionamento muito bom com a [divisão de motores da Mercedes] HPP e um diálogo muito aberto, e embora apreciemos e reconheçamos que, em última análise, a Mercedes sempre tem a palavra final quando se trata de projetar soluções, acho que o diálogo com a HPP é bom e sabemos que eles ouvem nossas opiniões".

Brown, por sua vez, explica que a equipe de trabalho ainda tem a "vantagem" de "saber um pouco mais sobre a embalagem do motor. Assim, quando começarem a desenvolver seu carro de corrida, eles terão um pouco mais de vantagem em termos de embalagem e design do carro".

Wolff: "Preferiria perder para a equipe-cliente"

Essa vantagem natural não pode ser evitada por nenhuma regra, "mas acho que provamos este ano que é possível superar isso se fizermos um bom trabalho", diz Brown, que é apoiado nesse ponto por Toto Wolff.

"Se não pudermos vencer como equipe de trabalho, prefiro que sejamos derrotados por uma equipe cliente. Não tenho nenhum problema com isso, porque nos mostra onde está o nível de exigência", explica o chefe da equipe de trabalho da Mercedes.

"Não há discussão sobre o nível de desempenho do motor, não há discussão sobre a dirigibilidade do motor, a distribuição de energia ou a recuperação de energia", diz Wolff. Portanto, se você for derrotado por um cliente, isso mostra que você precisa fazer um trabalho melhor.

"Se eles tiverem um chassi melhor ou uma execução melhor [das corridas] ou pilotos melhores, isso é perfeitamente aceitável para nós. Isso é um sucesso para a Mercedes Motorsport, um sucesso para a Mercedes e um sucesso para a HPP", esclarece o austríaco.

É claro que vencer com sua própria equipe de trabalho é "o objetivo principal", ele também enfatiza. No entanto, a temporada de 2024 mostrou definitivamente que, ao contrário do passado, terminar à frente de suas próprias equipes de clientes não é mais uma conclusão precipitada na F1.

