F1 - Alonso: Sempre competi com "armas um pouco inferiores às dos outros"

A temporada de 2025 será a 22ª temporada de Fernando Alonso na Fórmula 1, e o espanhol não está dando sinais de que o fim está próximo. Antes da nova campanha, o bicampeão justificou o fato de que, durante sua carreira, teve "armas ligeiramente inferiores" às de seus rivais, como explicou no programa 'Decoded' da DAZN, no qual ele analisa sua carreira.

Referindo-se ao fato de não ter, especialmente nos últimos anos, o melhor monoposto, o piloto da Aston Martin afirmou: "Desde que eu era criança, só tive um kart e, quando comecei a pilotar, apenas um jogo de pneus, e nas Astúrias chove muito".

"Quando chovia, todas as outras crianças usavam pneus de chuva e eu corria com pneus secos, porque não tínhamos dinheiro para comprar pneus de chuva".

"E isso continua até hoje. Na F1, todos nós temos os recursos para pneus de chuva, mas não temos os spoilers que a Ferrari tem, nem os assoalhos que a McLaren tem, nem nada disso".

"Tem sido um pouco a história da minha vida, correr com armas um pouco inferiores às dos outros e me adaptar ao que eu podia", explicou.

Falando sobre o que considera seus pontos fortes como piloto, ele descreveu: "As largadas, o desempenho sob pressão e a obtenção do máximo de qualquer carro, bom ou menos bom". E, ao mesmo tempo, Alonso garantiu que ainda há espaço para melhorias: "Apesar de estar atrás do volante há quase 40 anos, ainda tenho muitas coisas para aprender".

Aos 43 anos de idade (ele completará 44 durante a temporada), ele mantém sua fome de vitória mesmo quando isso não importa: "Mesmo agora, se eu for a um circuito de kart e me vir na tabela de tempos e estiver em segundo lugar, um décimo ou meio décimo atrás do primeiro, terei a mesma raiva interior, a mesma frustração, a mesma raiva e talvez nem jante naquela noite".

"Não gosto de perder nada e não importa o quanto eu me esforce, isso sempre estará presente", admite.

Finalmente, sobre como ele mantém seu físico sem que o passar dos anos seja perceptível, ele declarou: "Eu pratico esportes, descanso bem e conheço meu corpo e o que ele pede de mim".

"Tento cuidar da minha alimentação, mas não com base em meus sentimentos, mas no que estudei com nutricionistas e com as pessoas da minha equipe".

"Este ano, demos bastante ênfase à parte vegetariana de minha dieta, ou seja, evitamos tanta carne quanto eu comia no passado. Acho que isso melhorou a maneira como meu corpo funciona em geral e me sinto mais forte".

