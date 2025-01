F1: Verstappen revela 'ritual' com macacão após cada corrida

Cada piloto tem a sua maneira de lidar com os fins de semana na Fórmula 1 e os resultados que conseguem. Enquanto alguns são mais felizes, outros são bem complicados e cada competidor tem o seu ritual exclusivo.

Pouco antes do início da live da Daytona 24, Max Verstappen respondeu à algumas perguntas, entre elas, o que costuma fazer com seu kit de corridas - que inclui macacão, roupa à prova de fogo, balaclava e sapatilhas.

O piloto revelou que tudo depende da maneira como a etapa ocorreu e se ele enfrentou muita chuva ou umidade, mas que, normalmente, troca o kit a cada três ou quatro corridas.

"Se eu ganhei a corrida, eu mantenho [o kit]. Mas isso depende das condições e se choveu muito ou se estava muito úmido".

Logo na sequência, o tetracampeão explicou que tudo depende de seu acordo com a fornecedora das roupas, mas, "em geral, é bastante ilimitado".

Verstappen também comentou sobre seu capacete favorito e admitiu que gosta de manter a tradição, usando um design sempre parecido para manter a história.

"[Meu capacete favorito é] o que eu usei no começo da minha carreira no kart. E também o que eu usei o ano passado, que será bem parecido com o desse ano".

"Esse é o meu design e como meu pai começou. Acho que esse é o mais legal, meio básico".

