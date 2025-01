A Red Bull começou 2024 da mesma maneira como terminou 2023, com Max Verstappen sendo praticamente imbatível nos treinos e corridas da Fórmula 1.

Na temporada de 2023, apenas Carlos Sainz conseguiu vencer em Melbourne. Deste então, a Red Bull enfrentou alguns problemas e queda no desempenho, além da polêmica envolvendo Christian Horner, que culminou na saída de Adrian Newey.

O gênio do design foi contratado pela Aston Martin e, mais tarde, Horner negou que todas as suas dificuldades se deviam ao anúncio de Newey, mas o consultor-chefe da Red Bull Helmut Marko discorda.

"Começamos bem e dominamos, mas desde a saída de Newey, nossos engenheiros têm realmente lutado para obter o máximo do carro", disse Marko sobre as razões de seu declínio, o que contradiz Horner.

"Embora as coisas tenham começado a se mover gradualmente na direção certa no final da temporada e possamos dizer que estamos muito otimistas em relação ao futuro, a verdade é que, a partir de Miami, as equipes que esperavam vencer de repente se tornaram quatro".

"Afinal, McLaren, Ferrari e Mercedes se revezaram para entrar na corrida", concluiu o austríaco em entrevista à Autosprint.

Biógrafo de Senna É SINCERO sobre SÉRIE DA NETFLIX e conta VERDADES de PIQUET, Prost e GALISTEU/Xuxa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!