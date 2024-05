A Ferrari testou um novo e mais agressivo sistema de proteção antispray em testes no circuito de Fiorano nesta quinta-feira.

As fotos do teste mostraram o irmão de Charles Leclerc, Arthur, guiando uma Ferrari SF-75 de 2023 com pneus dianteiros e traseiros totalmente cobertos. As proteções incluem dois orifícios na frente, mas são totalmente cobertas na parte traseira.

O piloto reserva da equipe italiana, Oliver Bearman, correu atrás de Leclerc em um carro 2024 para verificar a visibilidade.

O teste foi organizado pela FIA e não contará como dia de filmagens para a Ferrari.

A FIA executou a primeira versão dos protetores contra respingos durante os testes em Silverstone com piso molhado no ano passado, enquanto tentava encontrar uma solução que melhoraria a visibilidade dos carros em condições de chuva.

Embora nenhuma imagem real do teste tenha sido compartilhada, a FIA ofereceu algumas ilustrações 3D da solução, que consistiam em coberturas parciais das rodas nos pneus dianteiros e traseiros.

Na época, o teste foi realizado pelo piloto reserva da Mercedes, Mick Schumacher, com Oscar Piastri, da McLaren, ‘usado’ como controle atrás.

A conclusão do primeiro teste foi que o sistema não fez diferença significativa nos níveis de pulverização produzidos pelos carros.

“O que foi feito em Silverstone, com a ajuda da Mercedes, que criou as peças, e da McLaren [que dirigiu um carro para obter feedback sobre a pulverização], talvez tenha sido um experimento muito otimista”, disse Nikolas Tombazis, diretor de monopostos da FIA, ao Motorsport.com no ano passado.

"As proteções contra spray cobriam muito pouco a roda. Eu estava bastante cético e imaginei que não veríamos resultados importantes."

Arthur Leclerc, Ferrari F1-75 with spray guards, Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Photo by: Alessando Stefanini

Com isso, a FIA prometeu uma solução mais agressiva, que a Ferrari levou para a pista na quinta-feira, em Fiorano.

Tombazis explicou no ano passado como era complexo encontrar uma solução que funcionasse com sucesso.

"Tendo iniciado este projeto no final do ano passado e feito muitas simulações de CFD, logo entendemos que não era tão simples quanto colocar algo, pronto e pronto." ele disse.

“Não queríamos perder muito o desempenho dos carros e bagunçar muito a aerodinâmica. Embora parte disso seja inevitável.”

"E a carga aerodinâmica real sobre esses grandes ‘guarda-lamas’ ou como você os chama, se você tiver uma cobertura completa, teria uma carga dinâmica bastante alta. E, portanto, seu suporte nas colunas teria que ser bastante robusto para não voar a 300 km/h."

Na sexta-feira, a Ferrari aproveitará um dia de filmagens para apresentar o novo pacote aerodinâmico para o GP da Emilia Romagna da próxima semana.

Arthur Leclerc, Ferrari F1-75 with spray guards Photo by: Alessando Stefanini

