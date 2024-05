O RB17, hipercarro da Red Bull projetado por Adrian Newey, e último projeto que ainda mantém o engenheiro na equipe austríaca de Fórmula 1 antes de sua saída no começo de 2025, fará sua estreia oficial no Festival da Velocidade de Goodwood.

Em junho de 2022, o braço de Tecnologias Avançadas da Red Bull Racing revelou seus planos de lançar um hipercarro próprio, projetado por Newey, avaliado em 5 milhões de libras (R$31 milhões).

O carro terá um chassi monocoque em fibra de carbono com dois assentos e um motor V10 com caixa de câmbio também em fibra de carbono. O carro foi totalmente produzido pela equipe austríaca e apenas 50 serão manufaturados.

O RB17 será apresentado no próximo dia 12 de julho, no paddock Catedral de Goodwood, e ficará em exibição ao longo de todo o evento. O hipercarro será considerado da linhagem dos carros de F1 da equipe, já que a Red Bull não chegou a produzir o RB17 em 2021. Por conta da Covid-19, os modelos foram mantidos de 2020 para 2021, recebendo a denominação de RB16B.

Este será também o último ato de Newey para a Red Bull, com sua saída confirmada no primeiro trimestre de 2025.

"Estamos animados por estrear o RB17 para o público pela primeira vez, e não consigo imaginar um palco global melhor que o Festival da Velocidade de Goodwood", disse Christian Horner, chefe da Red Bull. "O RB17 exala excelência de engenharia e raridade. Canalizamos tudo que sabemos sobre corridas na produção do carro de performance de ponta, e mal podemos esperar para que o público possa ver o resultado".

Além de Horner e Newey, o ex-piloto da Red Bull David Coulthard e o piloto de exibição de longa data da equipe, Patrick Friesacher, estarão presentes no evento. A equipe austríaca fará ainda uma série de ativações para comemorar os 20 anos de existência, incluindo a participação no evento de escalada.

