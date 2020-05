Tetracampeão da Fórmula 1, Sebastian Vettel sairá da Ferrari ao fim da temporada 2020 e busca uma equipe para seguir na categoria. O alemão teve grande passagem pela Red Bull, mas as portas da equipe estão fechadas. Quem confirmou foi o próprio consultor do time austríaco, Helmut Marko. Entretanto, o dirigente apontou que o piloto ainda tem uma possibilidade: a Mercedes.

"Conversei com o Seb sobre as possibilidades na RBR. Como elas não existem, já que temos contratos com Max e Alex, o entendimento foi que ele continuará (na F1) se tiver um carro vencedor, que seria a Mercedes", disse Marko à Sky Sports na Alemanha.

Estrela da Red Bull, o holandês Max Verstappen tem contrato com a equipe até o fim de 2023. Já o tailandês Alexander Albon, promovido à RBR no GP da Bélgica de 2019, está vinculado ao time somente até a conclusão da temporada 2020.

Marko também falou sobre a possibilidade de Vettel ir para uma equipe média: "Antes de aceitar ir para uma equipe do meio de pelotão, é preciso levar em conta que ele é um tetracampeão que tem uma situação financeira tranquila".

"Eu diria que, conhecendo sua personalidade, o mais adequado seria parar. Seria uma pena para o esporte, mas para a pessoa Sebastian Vettel seria a melhor solução se não houver vaga em um time vencedor", completou o dirigente austríaco.

VÍDEO: Substituto de Vettel, Carlos Sainz está no nível da Ferrari? Assista

PODCAST: Será o fim de Vettel na F1?

Your browser does not support the audio element.

.