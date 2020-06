Uma das grandes novidades na temporada 2021 da Fórmula 1 será Daniel Ricciardo respirando novos ares, na McLaren, após duas temporadas na Renault, tendo passado também pela Toro Rosso e Red Bull.

O australiano soma sete vitórias, 29 pódios em 171 corridas na F1 e espera reviver fase pelo menos parecida na equipe britânica com a que teve na Red Bull.

Gil de Ferran conhece bem o ambiente F1 da McLaren. Hoje, o ex-piloto brasileiro cuida do programa da Indy da equipe, mas tem propriedade ao comentar como poderá ser o desempenho de Ricciardo na equipe.

“Minha opinião é bem pessoal”, disse Gil ao Globoesporte.com. “Ele é muito rápido e é um piloto que já venceu e disputou campeonatos na F1. Pelo menos, quando eu estava tocando essa parte, agora eu estou um pouco mais afastado, é difícil saber o que o Andreas Seidl (chefe da McLaren) pretende.”

“Mas eu conheço bem o Zak Brown, trabalho muito com ele, e acho que o Ricciardo se encaixa.”

“Conheço o jeito dele, a personalidade dele. A gente nunca sabe 100%, mas acho que o Daniel vai se encaixar bem na equipe.“

