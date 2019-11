Apesar de já ter sido anunciado pela Liberty Media para a temporada 2021, o circuito de rua do GP de Miami de Fórmula 1, inicialmente planejado para ser montado nos arredores do Hard Rock Stadium, pode ter seu traçado alterado.

Em uma reunião realizada na terça-feira, representantes dos moradores de Miami Gardens se manifestaram contra a realização da prova e proibiram o fechamento de ruas das áreas residenciais da região, o que deverá provocar mudanças no traçado originalmente planejado pelos organizadores da prova.

O grupo de oposição ao evento foi liderado pela ex-comissária do condado Betty T. Ferguson. Ela argumentou que os estudos do condado mostraram "efeitos mortais", que seriam causados pela poluição do ar e ruído.

"É uma corrida de Fórmula 1 em uma comunidade de dormitórios", disse Ferguson. “A maioria dos moradores de Miami Gardens não quer ver a corrida de F1 no Hard Rock Stadium; o conselho da cidade de Miami Gardens votou contra a Fórmula 1.”

“Não permita que os promotores de F1 entrem e rolem sobre nós, como se não fossemos humanos.”

O prefeito de Miami Gardens, Oliver Gilbert, também se manifestou contra a corrida.

"Entendemos que estamos no ramo do turismo, mas esse deve ser um bom lugar para morar e não apenas visitar”, disse.

“A F1 pode trazer pessoas, mas as pessoas que vivem aqui são importantes e às vezes esquecemos isso. Tem gente morando na esquina, tem escolas lá. Não sou contra eventos no estádio, mas nem todos são iguais. Não apoiamos a Fórmula 1. Não é um lugar para despejar eventos tóxicos para as pessoas", completou.

Miami track rendering Photo by: Hard Rock Stadium

Falando em nome dos donos do estádio, Marcus Bach-Armas, diretor sênior de assuntos jurídicos e governamentais do Miami Dolphins, pressionou que a comissão já havia votado anteriormente a favor de levar a F1 para Miami, e eles queriam que o evento fosse realizado no condado depois que os planos para montar o circuito nas ruas do centro fracassaram.

Ele também deixou claro que o município já autorizou corridas no local.

“Estamos divididos sobre corridas de automóveis porque, há alguns anos, resolvemos uma questão judicial com a comissão do condado e o conselho da cidade, houve audiências públicas e votos do público e a resolução desses três anos de discussões. E você votou em permitir corridas de veículos a motor no distrito do estádio por uma questão de direito. Três anos depois, estamos retomando essa conversa."

"O mais fácil é dizer 'não', mas devemos trabalhar com isso para que beneficie a comunidade. Sempre fizemos isso e esperamos ter a oportunidade de fazê-lo. Seria embaraçoso desistir dessa oportunidade.”

Miami track rendering Photo by: Hard Rock Stadium

O plano anterior do GP de Miami - para disputar uma corrida de rua nas áreas de Bayfront Park, Biscayne Boulevard e Port Miami - foi dificultado pela veemente oposição do público à perturbação que o evento causaria aos moradores, juntamente com a perda de terreno ao redor do American Airlines Arena. No entanto, os defensores da corrida no Hard Rock Stadium declararam que foram de fato as questões de operação, construção, desenvolvimento e segurança no porto que encerraram o plano, e não a manifestação dos moradores que o matou.

O diretor comercial da Fórmula 1, Sean Bratches, e o bicampeão mundial de F1 Emerson Fittipaldi também fizeram lobby a favor do evento durante a reunião na prefeitura. Fittipaldi mencionou o fato de que ele só veio a Miami para correr para a equipe de Ralph Sanchez na corrida do IMSA do GP de Miami, antes de voltar para casa.

No final da reunião, o prefeito de Miami-Dade, Carlos Gimenez - que apoiou o evento - concluiu: “Esta corrida de F1 seria um evento fantástico. Espero que possamos resolver isso com a comunidade que isso afeta.”