Pentacampeão da Fórmula 1 e próximo ao sexto título na categoria máxima do automobilismo, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, espera que a Red Bull não dispense o novato tailandês Alex Albon, promovido ao time austríaco a partir do GP da Bélgica em diante.

Segundo Hamilton, Albon deve ter uma trajetória promissora. O jovem piloto estreou na F1 neste ano, pela Toro Rosso, e subiu para a Red Bull para ocupar a vaga do francês Pierre Gasly, rebaixado para a equipe B.

Os comentários do piloto da Mercedes vêm após o GP do México, no qual o britânico disputou com Albon por alguns momentos. "Ele estava pilotando muito bem, sem cometer nenhum ou quase nenhum erro", elogiou o pentacampeão.

"E não é fácil entrar na F1 tão jovem e com todas essas dificuldades. Foi muito legal vê-lo. Ele tem um futuro brilhante pela frente. Espero que a Red Bull lhe dê o apoio ao longo dos anos”, afirmou Hamilton.

“Isso é muito, muito importante, porque eles costumam dispensar os pilotos muito rapidamente se eles não fazem exatamente o que a equipe quer. Espero que sejam bons para ele”, ponderou o competidor da Mercedes.

Companheiro de Verstappen

O holandês ainda não tem companheiro definido para 2020. A briga está entre o novato tailandês Alex Albon, que ascendeu à equipe principal após algumas provas pela Toro Rosso, e o francês Pierre Gasly, rebaixado da Red Bull para dar lugar ao concorrente. Enquanto segue a indefinição no grupo de energéticos, o Motorsport.com relembra a dança das cadeiras de RBR e STR na história da F1. Veja:

Galeria Lista Pierre Gasly estreou na Red Bull em 2019, após boa temporada com a Toro Rosso. 1 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images Campeão da GP2 em 2016, o francês ficou a meio ponto de conquistar a Super Fórmula em 2017. Naquele ano, estreou pela Toro Rosso, substituindo Daniil Kvyat no GP da Malásia. 2 / 27 Depois de um bom 2018 com a Toro Rosso, Gasly foi promovido. Entretanto, o francês não convenceu na Red Bull e foi rebaixado para dar lugar a Alexander Albon a partir do GP da Bélgica. A troca é a última de uma histórica dança das cadeiras entre equipe principal e júnior na F1. 3 / 27 Foto de: XPB Images A primeira 'troca' do grupo aconteceu antes mesmo da criação da Toro Rosso. Foi em 2005, na primeira temporada da Red Bull. Companheiro do escocês David Coulthard, o austríaco Christian Klien foi substituído pelo italiano Vitantonio Liuzzi em quatro GPs na metade do ano. 4 / 27 Foto de: Red Bull Racing Em 2006, na primeira temporada da Toro Rosso na F1, Liuzzi fez dupla com o norte-americano Scott Speed (direita). Na Red Bull, Coulthard seguiu tendo Klien como parceiro, mas o austríaco foi substituído pelo holandês Robert Doornbos a quatro provas do fim do ano. 5 / 27 Foto de: XPB Images No ano seguinte, o australiano Mark Webber foi contratado para correr ao lado de Coulthard na Red Bull. 6 / 27 Foto de: XPB Images 2007 foi um ano cheio de mudanças na Toro Rosso. Speed deixou a equipe depois de um ano e meio, após discutir com o chefe da escuderia, Franz Tost, no GP da Europa. 7 / 27 Foto de: XPB Images Com a saída de Speed, um jovem chamado Sebastian Vettel assumiu a vaga. A então promessa alemã havia estreado pontuando com a BMW nos Estados Unidos. Vettel disputou as últimas sete corridas de 2007 com a STR, chegando em quarto na China, enquanto Liuzzi foi o sexto. 8 / 27 Foto de: XPB Images Na temporada seguinte, Coulthard e Webber seguiram como pilotos titulares da Red Bull. 9 / 27 Foto de: XPB Images Liuzzi deu lugar ao francês Sebastien Bourdais na Toro Rosso em 2008. Já Vettel conquistou sua primeira vitória, e a única da equipe, ao triunfar no GP da Itália. 10 / 27 Foto de: XPB Images Em 2009, Coulthard se aposentou e Vettel foi promovido. 11 / 27 Foto de: James Moy Quem assumiu a vaga do alemão na Toro Rosso foi o suíço Sebastien Buemi, novo companheiro de Bourdais. 12 / 27 Foto de: XPB Images O francês, porém, não rendeu como o esperado e acabou substituído no meio da temporada. Quem assumiu foi o espanhol Jaime Alguersuari. 13 / 27 Foto de: XPB Images Alguersuari e Buemi foram companheiros por duas temporadas e meia, entre os anos de 2009 e 2011. 14 / 27 Foto de: XPB Images Para 2012, entretanto, a Toro Rosso dispensou a dupla. Os substitutos foram Daniel Ricciardo e Jean-Eric Vergne. Buemi seguiu como piloto de testes na Red Bull e mais tarde rumaria para a Fórmula E, na qual tem um título. Alguersuari largou o automobilismo e hoje se dedica à carreira de DJ. 15 / 27 Foto de: XPB Images Em 2014, Webber se aposentou e foi substituído por Ricciardo na Red Bull. 16 / 27 Foto de: XPB Images Com isso, Kvyat assumiu o posto de piloto da Toro Rosso ao lado de Vergne. 17 / 27 Foto de: XPB Images Em 2015, Vettel foi para a Ferrari e foi substituído por Kvyat. Já Vergne foi dispensado e também foi para a F-E, na qual é o atual bicampeão. 18 / 27 Foto de: XPB Images Com as saídas de Kvyat e Vergne, Max Verstappen e Carlos Sainz assumiram as vagas da Toro Rosso. Eles foram companheiros durante um ano e meio. 19 / 27 Foto de: XPB Images Em maio de 2016, Verstappen foi promovido para a Red Bull e venceu logo em sua primeira corrida, na Espanha. Kvyat, em má fase, foi rebaixado para a Toro Rosso. 20 / 27 Foto de: XPB Images Em 2017, Ricciardo e Verstappen seguiram na Red Bull. Eles foram companheiros até o fim de 2018. 21 / 27 Kvyat conseguiu manter sua vaga na Toro Rosso em 2017, mas foi amplamente batido por Sainz. Gasly, então, assumiu a vaga do russo. Sainz se transferiu para a Renault antes do fim do ano, sendo substituído pelo neozelandês Brendon Hartley. 22 / 27 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Hartley e Gasly se mantiveram na equipe em 2018. No fim do ano passado, porém, o anúncio da ida de Ricciardo para a Renault provocou novas mudanças. 23 / 27 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Gasly foi o escolhido para a vaga do australiano, enquanto Hartley foi dispensado e foi para a Ferrari como piloto de simulador, antes de assinar pela Dragon na F-E e correr no WEC. Em seus lugares, a Toro Rosso contratou Albon e Kvyat, que recebeu nova chance na F1. 24 / 27 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Na terceira passagem pela Toro Rosso, o russo conquistou o segundo pódio da história da equipe. Ele terminou em terceiro no GP da Alemanha. Não foi o suficiente, porém, para se credenciar a um retorno para a Red Bull. 25 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A contratação de Albon pela Toro Rosso também teve suas complicações. Ele tinha acabado de assinar com a Nissan na F-E, mas voltou atrás para aceitar a proposta da STR. 26 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images O novato tailandês tomou o posto de Gasly na Red Bull a partir do GP da Bélgica, ao passo que o francês retornou para sua ex-equipe após 12 provas fracas pelo time principal. 27 / 27 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

