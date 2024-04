F1: Aston Martin planeja atualizações no carro para o GP do Japão

A Aston Martin quer encarar a temporada de 2024 da Fórmula 1 de forma cada vez mais agressiva. A equipe de Silverstone procura ter nesta campanha uma estratégia de desenvolvimento diferente do ano passado. É preciso lembrar que em 2023 o primeiro grande pacote de melhorias do AMR23 não chegou ao Canadá.

O engenheiro-chefe da equipe britânica, Dan Fallows , mudou de estratégia e está tentando trazer inovações que farão o AMR24 melhorar corrida após corrida . Assim, a Aston Martin tem mudanças importantes preparadas para o GP do Japão: segundo rumores, em Suzuka veremos um assoalho completamente novo e uma carroceria diferente.

Aston Martin AMR24: Aqui está um detalhe da parte inferior quando o primeiro desenvolvimento chega a Suzuka Foto de: Não creditada

O AMR24 tem mostrado um bom potencial, mas até o momento não conseguiu encontrar um bom equilíbrio entre o carro configurado para classificação, ou seja, quando está com o tanque vazio, e o carro ajustado para a corrida, cheio de combustível. As intervenções realizadas, que têm sido estudadas no túnel de vento, deverão ir na direção certa.

A Aston Martin está atualmente na quinta posição do Mundial de Construtores, apenas um ponto atrás da Mercedes, que sofreu um abandono duplo na Austrália. Talvez a ambição do plantel verde seja atacar os de Brackley numa pista como a japonesa, o que deverá ser complicado para o W15.

Aston Martin AMR24: aqui está a asa dianteira que estreou na Austrália Fotos de: Giorgio Piola

DONA da F1 COMPRA MotoGP: CELSO MIRANDA e FAUSTO MACIEIRA discutem EFEITOS e o futuro das categorias

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast #4 debate compra da MotoGP / Dorna Sports pela Liberty Media

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!