Após a dobradinha no GP da Austrália, a Ferrari vai ao Japão ciente de que não possui o carro mais adequado para a pista de Suzuka, que parece ter sido feita sob medida para o RB20 de Max Verstappen. Porém, em Maranello, a confiança é alta para a afirmação como segunda força da Fórmula 1 2024, mesmo temendo o avanço da McLaren.

Como Fred Vasseur pôde explicar recentemente, o SF-24 vai para Suzuka sem grandes inovações técnicas, esperando o pacote de atualizações para Ímola, a primeira prova europeia do calendário.

Houve uma tentativa de antecipar alguns elementos da traseira para o GP do Japão, mas a necessidade de ter peças sobressalentes forçou a Ferrari a repensar os planos, confiando na ideia de que ainda pode compreender completamente as características do SF-24.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 e Lewis Hamilton, Mercedes W15 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Portanto, a Ferrari terá que se confirmar como a segunda força do campeonato, buscando manter distância de McLaren, Mercedes e Aston Martin. O carro de Woking é particularmente temido em Suzuka, porque pode ser competitivo nos S e nas longas curvas de apoio, que fazem da pista japonesa uma das favoritas dos pilotos.

Carlos Sainz e Charles Leclerc tiraram indícios positivos na preparação para a etapa: a esperança está em limitar a vantagem da Red Bull e, com sorte, colocar pelo menos um deles na primeira fila, ao lado de Verstappen. Mas as previsões são menos otimistas do que na Austrália.

Carlos Sainz, Ferrari Foto di: Ferrari

O sucesso em Melbourne motivou a equipe: há a consciência interna de que não se tem o melhor carro do grid (mas as atualizações de Ímola são aguardadas com curiosidade), mas há esperanças de confirmar o desgaste limitado dos pneus em uma pista que cobra muito (a Pirelli escolheu a gama mais dura).

A previsão do tempo aponta para céu nublado e baixas temperaturas (mínima de sete graus na sexta-feira), então a dificuldade será colocar os pneus na janela correta de funcionamento. Suzuka é uma pista que exige carga média, então a asa traseira usada nos GPs anteriores deve ser adequada.

