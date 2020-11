Depois de Stirling Moss, Jack Brabham e Jackie Stewart, Lewis Hamilton deve ser o quarto piloto na história da Fórmula 1 a ser nomeado cavaleiro pela Rainha. De acordo com reportagens da mídia inglesa, o próprio primeiro-ministro britânico Boris Johnson fez "campanha" para o piloto ser condecorado na próxima cerimônia de Ano Novo.

Depois que Hamilton conquistou o heptacampeonato em Istambul, muitos já esperavam pelo reconhecimento. Caso o título seja confirmado, o piloto de 35 anos será o primeiro ainda em atividade na Fórmula 1 a receber esta homenagem. Os fundadores da Williams, Frank Williams e Patrick Head, também já foram agraciados com a homenagem.

Quando pensou no título honorário de “Sir”, Lewis disse que pessoas “como meu avô, que serviu na guerra, ou Sir Capitão Tom, que teve que esperar 100 anos por esta incrível honra” vêm à mente.

"Ou as pessoas que trabalham nos hospitais, as enfermeiras e médicos que salvam vidas nos momentos mais difíceis. Penso em todos esses heróis anônimos e não me vejo como um herói anônimo. Nunca salvei ninguém."

Seu compromisso social é tido como uma das razões para a nomeação de Hamilton. Ele tem feito campanha pela igualdade e mais diversidade e pela preservação do meio-ambiente. Esta é uma das razões pelas quais a estrela da Mercedes adotou uma dieta vegana.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Os críticos contestam esse compromisso e seus sucessos esportivos dizendo que Hamilton tem residência fixa no paraíso fiscal de Mônaco, supostamente com o intuito de evitar o pagamento de impostos ao seu país de origem.

Recentemente, também foi mal vista a ação legal de seus advogados contra um relojoeiro que usava o nome "Hamilton International". O problema: a empresa foi fundada em 1892. O processo de Hamilton foi, portanto, indeferido.

Mas o presidente da federação britânica de automobilismo, David Richards, defendeu o piloto para Boris Johnson, informando que ele declara seu imposto de renda em quatro países dos nove em que sua renda é tributada na fonte.

Para Damon Hill, campeão mundial de Fórmula 1 de 1996, não há dúvida de que Hamilton merece a homenagem: "Ele é sincero, tenta fazer sua parte e usa seu nome para causas positivas. É um embaixador fantástico. A homenagem só vai expandir suas oportunidades de fazer trabalhos de caridade ", diz ele ao Guardian.

Hill vê o prêmio não apenas como um reconhecimento por suas conquistas esportivas como piloto de corrida, mas também como um atleta negro "que abriu as portas para qualquer um que não seja branco. Ele dissipou o preconceito de que isso não é possível se você não tiver a cor de pele certa. "

Para Hamilton, seria "uma honra incrível", como ele diz, estar na Lista de Ano Novo da Rainha, que ainda não foi formalmente confirmada. Ele afirma ser "um britânico orgulhoso”.

“Cada vez que subo ao pódio e ouço nosso hino nacional, fico muito, muito orgulhoso. Esses são os melhores momentos em que estou lá em cima e posso representar nossa nação".

