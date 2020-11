Após um breve período de incerteza sobre o futuro de George Russell na Williams, com sua vaga na temporada 2021 da Fórmula 1 em xeque devido a uma aproximação de Sergio Pérez, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que sempre se sentiu "bem tranquilo" sobre o futuro do britânico na categoria.

Russell é parte da Academia da Mercedes desde 2017 e vem impressionando desde a sua estreia na F1 com a Williams em 2019, com Lewis Hamilton afirmando que ele tem "o potencial de um futuro campeão".

Em julho, a Williams havia anunciado que Russell seguiria com a equipe por um terceiro ano, mas a venda para a Dorilton Capital colocou em dúvida essa garantia. O mexicano foi ligado à vaga de Russell em outubro em meio a sua busca por uma vaga no grid de 2021, deixando o futuro do britânico incerto por algumas semanas.

Mas após uma fala em Portugal o chefe interino da equipe Simon Roberts pediu perdão pela confusão criada, confirmando em Ímola que Russell e Nicholas Latifi serão os pilotos de 2021.

Perder Russell do grid seria um golpe à Mercedes, que investiu pesado no desenvolvimento do piloto ao longo de sua carreira, vendo ele como um sucessor às vagas na equipe.

Mas Wolff disse que teria aceitado qualquer decisão tomada pela Williams, afirmando que estava bem tranquilo sobre o futuro de Russell apesar do momento de incerteza.

"Sempre estou bem tranquilo sobre essas decisões, porque, se tiver que acontecer, elas vão acontecer", disse Wolff ao Motorsport.com. "Se George não estivesse na Williams, isso seria bem irritante".

"Mas aí teríamos um fortíssimo piloto reserva conosco e teríamos um programa adicional para ele. No final, estou feliz que decidiram por ele. Ele merece, sua performance é excelente. Eles fizeram uma ótima escolha".

Russell destacou durante esse momento de especulação que não estava preocupado sobre seu futuro, e que isso era apenas um rumor "alimentado pelo pessoal de Pérez" para tentar torná-lo mais interessante pelo mercado.

Perguntado pelo Motorsport.com sobre o quão avançadas estavam as conversas com a Williams, Pérez disse: "Sempre mantive isso privado. Mais do que isso, não há muito a dizer. Nada aconteceu, então não tem porque discutir".

"Tivemos algumas conversas, mas nada além disso".

Pérez segue sem uma vaga para 2021 após a Racing Point liberá-lo para assinar com Sebastian Vettel para correr pela Aston Martin. No momento, sua única opção realista é a Red Bull, que segue avaliando o futuro de Alex Albon.

