O consultor e voz forte da Red Bull, Helmut Marko, deixou claro que o desempenho atual de Sergio Pérez não é bom o suficiente, depois de um péssimo resultado nos treinos classificatórios do GP da Cidade do México de Fórmula 1.

O mexicano não só foi superado por Max Verstappen pela 23ª vez em 24 sessões deste ano (incluindo as classificações de sprints), como também foi eliminado logo no Q1, terminando em 18º com um déficit de oito décimos em relação ao seu companheiro de equipe - um revés que o piloto atribuiu a problemas de frenagem.

No contexto em que o pai de Pérez, Antonio, disse ao jornal esportivo mexicano Record que continua convencido de que Checo acabará se tornando um campeão da F1, Marko reagiu na Sky Germany: "Bem, eu honro o otimismo de seu pai, mas..."

"Eu o ouvi no rádio reclamando muito de problemas com os freios. Teremos que ver o que estava acontecendo. Mas a esperada recuperação que todos nós esperávamos, infelizmente, não se concretizou".

Pérez já tem contrato com a Red Bull para 2025, mas seus resultados ruins - 47 pontos marcados nos últimos 13 GPs, em comparação com 218 de Verstappen - significam que há especulações constantes sobre seu futuro.

Embora os taurinos tenham reafirmado várias vezes que o veterano tem a segunda vaga garantida para o próximo ano, o chefe de equipe, Christian Horner, declarou recentemente que Pérez "é atualmente o nosso piloto para 2025", o que parece indicar que há espaço para mudanças.

A promoção do neozelandês Liam Lawson para a RB, substituindo Daniel Ricciardo até o final da temporada, certamente aconteceu com o objetivo de avaliar o jovem para o futuro próximo.

Os fiscais removem o carro danificado de Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, de uma barreira após uma batida no final do Q2 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

No entanto, apesar de seu companheiro de equipe na RB, Yuki Tsunoda, estar ansioso para conseguir a vaga no segundo carro da Red Bull, ele ainda não convenceu os chefes da equipe austríaca de seu valor, e seu acidente na segunda sessão do classificatório, no Autódromo Hermanos Rodriguez, não o ajudará em nada.

O consultor classificou o incidente como "um acidente desnecessário", já que Tsunoda corria o risco de danificar o novo assoalho do VCARB 01 e de ser rebaixado para a parte de trás do grid se fosse necessário ultrapassar o Parque Fechado.

Perguntado se o piloto japonês estava muito instável, Marko acrescentou: "Bem, ele rodou em Austin e agora bateu na classificação".

"Achávamos que ele tinha se estabilizado, mas, aparentemente, agora, quando a pressão vem de Lawson, isso é perceptível", conclui.

Reportagem adicional de Kevin Hermann

