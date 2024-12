Dos trajes da época a carros icônicos, foi necessário um exército para construir meticulosamente cada aspecto da vida de Ayrton Senna na série sobre o ícone da F1 na Netflix. A figurinista Cristina Kangussu, que 'desenhou o guarda-roupa' do brasileiro na produção -- chamada simplesmente de "Senna" -- teve em mente um homem multifacetado. "Gosto de fazer uma analogia: na vida privada ele era Clark Kent e na vida pública, com aqueles uniformes e poder, ele era o Super-Homem", disse ela ao Motorsport.com.

O tricampeão mundial era um competidor implacável, tornando-se uma lenda do esporte antes de sua morte prematura, aos 34 anos, e deixando um legado que é sentido até hoje. Com a ajuda dos parentes vivos de Senna, uma equipe de cineastas enfrentou o desafio de levar sua vida -- dentro e fora das pistas -- para a telinha. Nenhum detalhe foi 'poupado', desde os motores que roncavam até a reprodução meticulosa de cada traje.

Kangussu passou um ano inteiro imersa no esporte: "O mais difícil para encontrar imagens foram os uniformes de todas as equipes, de todas as épocas. Tínhamos o compromisso de reproduzir todos os uniformes como eles realmente eram, não apenas dos pilotos, mas também dos membros de equipe, e eles estavam sempre mudando por causa dos patrocinadores." A equipe de Kangussu realizou uma extensa pesquisa, vasculhando arquivos e consultando os membros da família Senna.

"Pessoalmente, no início da produção, tive um encontro com Vivianne, irmã de Senna, e Bianca, sua sobrinha, para mostrar alguns dos trajes e obter opiniões. De acordo com elas, eram todos muito reais", explicou.

Enquanto isso, o designer de produção Frederico Pinto conversava com os membros da família de Senna sobre como dar vida à lenda brasileira na tela. Ele pesquisou imagens históricas, fotos e arquivos da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), além de jornais e revistas da época. "Nós nos cercamos de pesquisas para retratar essa época, garantindo que toda a nossa equipe estivesse na mesma página histórica", explicou ele.

Sua equipe foi encarregada de transformar um punhado de pistas em quase 20 circuitos diferentes, de Suzuka, no Japão, a Monza, na Itália. "Visitamos mais de uma dúzia de pistas no Brasil, Argentina e Uruguai em busca das curvas e retas perfeitas para reproduzir circuitos reais", disse Pinto.

"Em muitas ocasiões, filmamos o mesmo circuito em dois países diferentes. Foi um grande esforço de equipe entre os departamentos de direção, arte, fotografia e efeitos visuais, além de uma rigorosa decupagem de cada cena para montar esse grande quebra-cabeça."

O GP de Mônaco, disputado nas ruas de Monte Carlo - onde Senna conquistou a vitória seis vezes - foi um dos maiores desafios para recriar. "É um circuito de rua conhecido por suas curvas fechadas, cercado por edifícios icônicos. É também a corrida mais esperada da F1, devido à emoção e ao glamour de todo o evento", afirmou Pinto. As pistas de F3 de seus primeiros anos foram ainda mais difíceis de recriar, pois havia menos registros disponíveis para referência.

"O que foi realmente fundamental para pontuar as mudanças de era foi a evolução dos carros e o grande trabalho de adereços e figurinos para a reconstrução de cada equipe, desde a parede do box até os boxes em si, de acordo com cada era. Tudo isso foi essencial para recriar cada período, mostrando o glamour, a ousadia e a emoção desse esporte efervescente e colorido."

Os carros por trás da carreira do lendário tricampeão mostraram-se igualmente complicados de reproduzir e tornar funcionais. Os designers não tiveram acesso aos projetos originais. "Os detalhes eram extremos", disse Pinto.

"Toda a pesquisa foi realizada com fotos, réplicas de miniaturas autorizadas pelas equipes e visitas a colecionadores de carros... Também tivemos que reproduzir inúmeros equipamentos técnicos e específicos do período para capturar a riqueza da F1."

E mesmo quando partes da tecnologia lhes escapavam - como uma máquina misteriosa na parede dos boxes que apareceu em várias fotos na época - a equipe de Pinto optou por reproduzi-la fielmente sem saber sua função. "Enviamos vários e-mails a especialistas para entender a funcionalidade do objeto, mas não recebemos uma resposta satisfatória. Mesmo assim, decidimos reproduzi-lo no palco, pois achamos que sua presença era importante", disse Pinto.

Um dos detalhes mais importantes para os fãs, no entanto, estava nas mãos do designer de som Gabriel Gutierrez, que fez uma busca de um ano e meio para recriar o rugido inconfundível dos motores de F1 dos anos 80 e 90. "Não havia gravações de som boas das corridas durante as filmagens, então todo o som precisou ser criado do zero", disse. A equipe vasculhou o mundo em busca dos carros que levaram Senna à vitória, acabando por colocar as mãos num McLaren MP4/7, além de modelos da Toleman e da Lotus.

"Nós masterizamos todas as gravações de som com ferramentas analógicas, em vez de digitais, para gerar um som mais quente, semelhante ao que seria ouvido [na] pista e transmitido na época", disse ele. "É muito icônico. Os fãs sempre descrevem o som daquela época como extremo."

A carreira de Senna literalmente ganha vida na tela nesta sexta-feira, em que a série de seis episódios chega à Netflix.

