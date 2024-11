Neste domingo (3), a Netflix divulgou um vídeo inédito sobre os bastidores da aguardada minissérie Senna, que estreia globalmente em 29 de novembro. Reproduzindo a atmosfera e estética dos anos 80 e 90, a partir da recriação de pistas e carros icônicos, a produção e elenco relembram a sensação de acompanhar Ayrton Senna na TV e os motivos pelos quais o piloto se tornou um herói nacional e ícone da Fórmula 1.

A fim de transportar o público à época em que a série acontece, muitos efeitos práticos e visuais foram usados.

“Foi um trabalho de recriação extraordinário, numa escala enorme”, comentou o diretor-geral Vicente Amorim, que também assina como diretor e showrunner. “É quase uma ficção-científica, porque os carros não existem mais, as pistas não existem mais”, completou o diretor de fotografia, Azul Serra.

Dramatizando diferentes pontos da vida pessoal e profissional de Senna, a minissérie foi filmada em vários países, incluindo Brasil, Argentina, Uruguai e Irlanda do Norte.

As cenas de corrida foram gravadas, principalmente, em autódromos argentinos e 22 réplicas idênticas de carros foram construídas. Além disso, os efeitos visuais foram essenciais para trazer de volta mais de 80 carros, compondo equipes completas, e reconstituir por completo autódromos em 21 corridas emblemáticas da carreira de Ayrton Senna.

A vida pessoal do piloto também está presente na série, dando aos fãs a oportunidade de conhecer melhor as ambições, sonhos, desafios e obstáculos que marcaram quem foi Senna. A produção apresenta familiares, amigos, rivais de pista e outras pessoas que fizeram parte do círculo íntimo do piloto.

“Não tenho a menor dúvida de que foi o maior desafio da minha carreira. É a maior honra que já tive, como ator, poder dar vida ao Ayrton Senna”, declarou Gabriel Leone, protagonista da minissérie.

