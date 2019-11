Nesta segunda-feira, McLaren e Petrobras oficializaram o fim da parceria entre as empresas, após meses de afirmações do Governo Federal de que os valores envolvidos tornavam a permanência na Fórmula 1 impossível.

O acordo era dividido em duas frentes: uma de publicidade, em que a empresa brasileira pagava para estampar sua marca no carro, nos uniformes e materiais promocionais da equipe; e uma técnico científica, na qual a Petrobras desenvolveria combustíveis para a McLaren na F1.

O fim da relação levantou discussões entre os fãs. Por isso, decidimos abordar mais a fundo um ponto em especial: o quanto a Petrobras investiu em patrocínios em automobilismo nos últimos anos, comparando o montante com o investido em outros esportes e em outras áreas.

Petrobras e McLaren: perguntas sem respostas

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Como o contrato da parceria entre Petrobras e McLaren possui sigilo comercial – o único documento do tipo assinado pela empresa na década – não é possível afirmar com certeza quais os valores envolvidos no acordo.

De acordo com o Governo Federal, a parceria teria a cifra total de R$ 782 milhões. No entanto, esse valor estaria levando em conta também o valor para desenvolvimento de combustíveis, tecnologia da qual a empresa também se beneficiaria.

Em se tratando apenas do patrocínio, fala-se de um investimento anual na casa dos R$ 50 milhões, algo que em cinco anos representaria menos de 40% do valor apontado pelo Governo. Procurados pelo Motorsport.com, representantes da Petrobras disseram que o assunto não seria abordado.

Por quê? Questões de confidencialidade. Também se recusaram a indicar um profissional da área de tecnologia para comentar os possíveis ganhos de se investir no desenvolvimento de novos combustíveis na F1.

Patrocínios bilionários

Patrocínios da Petrobras entre 2010 e 2019 Photo by: Vital Neto

A Petrobras investe pesado em patrocínios. De 2010 para cá, foram mais de R$ 4 bilhões aplicados em projetos de variadas áreas. Nenhum segmento recebe tanto dinheiro da petrolífera quanto o de preservação ambiental.

Dos mais de 7 mil projetos da empresa, nos detivemos em analisar os 652 de maior valor, com cifras iguais ou superiores a R$ 1,5 milhão, que somam juntos cerca de R$ 2,1 bilhões, ou 53% do total de investimentos.

Como se pode ver na imagem acima, a preservação ambiental sozinha corresponde a cerca de um quarto (R$ 542,6 milhões) dos 652 projetos analisados, enquanto música aparece na segunda posição, com R$ 246,3 milhões. Logo em seguida, o automobilismo, com R$ 237 milhões.

Automobilismo em foco

Patrocínios da Petrobras em automobilismo entre 2010 e 2019 Photo by: Vital Neto

Os esportes a motor estão no centro dos investimentos da marca Petrobras na última década, tendo o patrocínio à realização do GP do Brasil de F1 como principal cartão de visitas da marca. As sete edições da competição custaram um total de R$114,8 milhões, praticamente o dobro do que a empresa investiu para estampar sua marca no carro da Williams entre 2014 e 2016, anos em que Felipe Massa pilotava pela equipe de Grove.

Depois do GP do Brasil e da Williams, quem mais teve projetos impulsionados pela empresa foi a Stock Car Brasil, que recebeu R$ 35,7 milhões entre 2010 e 2019. Em 2016, Sergio Sette Câmara e Pedro Piquet receberam R$ 2 milhões cada em patrocínios.

Motor x outros esportes

Patrocínios da Petrobras em esportes entre 2010 e 2019 Photo by: Vital Neto

Dentre todos os esportes que receberam valores superiores à R$ 1,5 milhão na última década, nenhum foi tão apoiado pela empresa quanto o automobilismo. São R$ 237 milhões, contra R$ 120 milhões em futebol e R$ 150 milhões em todos os outros somados.

No futebol, foram R$ 78 milhões para o Campeonato Brasileiro (múltiplos anos), R$ 34,4 milhões para a Copa do Brasil (quatro edições) e mais R$ 7,5 milhões para Copa do Mundo e Copa América.

Dentre outras modalidades esportivas, a equipe de judô da Rio 2016, o tênis e os Jogos Paralímpicos se destacam, somando R$ 53,9 milhões. No entanto, variados esportes receberam patrocínio da marca, como boxe, esgrima, remo, levantamento de peso e taekwondo.

Outros destaques

Felipe Massa, Williams Photo by: XPB Images

Se os patrocínios pesam mais a favor do GP do Brasil do que para outros eventos e categorias do automobilismo, assim como o Campeonato Brasileiro recebe mais investimento do que outras competições de futebol, isso é algo que se mantém em outras áreas, sobretudo na arte.

Na categoria Dança, duas empresas receberam juntas mais de 90% dos valores superiores a R$1,5 milhão: dos 18 projetos contemplados, 16 são dessas duas instituições. O Grupo Corpo recebeu, entre 2010 e 2019, R$ 37,2 milhões, enquanto a Companhia de Dança Deborah Colker foi contemplada com R$ 28,9 milhões.

Algo similar acontece na categoria Música, na qual a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro recebeu R$ 86,4 milhões. Já a Orquestra Petrobras teve R$ 128,6 milhões. As duas juntas tiveram 20 dos 33 projetos contemplados.

Na categoria Teatro, o Grupo Galpão teve dez projetos contemplados dentro da amostra analisada e recebeu R$ 22,1 dos R$ 43,7 milhões destinados para a área.

Reprodutibilidade da análise

Valores dos patrocínios da Petrobras entre 2010 e 2019 Photo by: Vital Neto

Os dados foram coletados a partir de planilhas disponibilizadas no portal da transparência da Petrobras e coletadas entre janeiro e outubro de 2019. Analisamos apenas valores superiores a R$ 1,5 milhão (652 contratos) e com data de término além de 01/01/2010. O valor total desses contratos é de R$ R$ 2.154.666.091,78.

Esses 652 projetos representam 9% dos 7360 contratos de patrocínio da Petrobras no período, mas esse pequeno número obteve nada menos do que 53% dos R$ 4.065.392.880,92 investidos pela empresa.

Os contratos analisados foram agrupados em 15 categorias (Educação, Eventos, Automobilismo, Cultura, Preservação ambiental, Esportes, Cidadania, Restaurações de patrimônios, Dança, Música, Teatro, Audiovisual, Réveillon, Futebol e Projeto Siga Bem).

Em alguns casos, a classificação dos projetos foi simples. Em outros foi necessário ponderar qual aspecto mais se destacava para categorizar, dando espaço, portanto, para diferentes interpretações.

Produção de filmes, realização de festivais de cinema e premiações na área formam a categoria Audiovisual, que, assim como Réveillon, foi separada da categoria Eventos, já que os projetos são muito característicos.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Relembre presença da Petrobras na F1:

Empresa de combustíveis patrocinou a Williams entre 1999 e 2008, depois retornou a parceria com a equipe nos anos em que Felipe Massa guiou pelo time, entre 2014 e 2016. . Relembre todos os carros que já exibiram o nome da empresa brasileira.

Galeria Lista Alex Zanardi, Williams 1 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Ralf Schumacher, Williams FW21 2 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Jenson Button, Williams BMW FW22 3 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Ralf Schumacher, Williams 4 / 24 Foto de: XPB Images Jenson Button, Williams FW22 BMW 5 / 24 Foto de: LAT Images Rubens Barrichello, Ferrari; Juan Pablo Montoya, Williams; Ralf Schumacher, Williams 6 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Juan Pablo Montoya, BMW Williams FW23 7 / 24 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ralf Schumacher, Williams 8 / 24 Foto de: Russell Batchelor / Motorsport Images Marc Gene, BMW Williams FW26 9 / 24 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Michael Schumacher, Ferrari, Juan Pablo Montoya, Williams 10 / 24 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Nick Heidfeld, Williams F1 BMW FW27 11 / 24 Foto de: LAT Images Nick Heidfeld, Williams F1 BMW FW27 12 / 24 Foto de: LAT Images Nico Rosberg, Williams Cosworth FW27 13 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Nico Rosberg, Williams F1 Team 14 / 24 Foto de: XPB Images Kazuki Nakajima, Williams F1 Team, FW30 15 / 24 Foto de: XPB Images Felipe Massa, Williams 16 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Felipe Massa, Williams FW36 17 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Felipe Massa, Williams F1 18 / 24 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Felipe Massa, Williams FW37 19 / 24 Foto de: XPB Images Felipe Massa, Williams FW37 20 / 24 Foto de: XPB Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, Felipe Massa, Williams 21 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Felipe Massa, Williams FW38 Mercedes 22 / 24 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Felipe Massa, Williams FW38 23 / 24 Foto de: XPB Images Sergio Sette Camara, McLaren MCL34 24 / 24 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images

Siga o Motorsport.com no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.