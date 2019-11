Lewis Hamilton conquistou seu sexto campeonato mundial no GP dos Estados Unidos, depois de um ano marcado pelas mortes de Niki Lauda e do piloto da Fórmula 2 Hubert, este último em um acidente durante uma corrida da categoria na Bélgica.

Hamilton disse que o hexacampeonato, o quinto seguido em seis temporadas com a Mercedes, veio depois de um "ano mais difícil" para a equipe que o colocou em uma "montanha-russa emocional", desde a morte de Lauda na semana do GP de Mônaco até a disputa no fim de semana no México, sem seu engenheiro de corrida regular Peter Bonnington.

"Tentar manter o foco durante todo o ano, é o mais difícil, e apenas outros atletas que estão no topo de seus esportes podem realmente se relacionar com isso", disse Hamilton.

"É só que, chego semana após semana, não posso largar a bola - como eu fiz [na classificação nos EUA], por exemplo - e estar prestes a me recuperar dos dias piores”.

"Não foi fácil para nós. Começamos a temporada indo para Melbourne pensando que estaríamos atrasados”.

"Foi um verdadeiro desafio nesta segunda metade da temporada. Foi a segunda parte de temporada mais difícil que acho que tivemos como equipe, lutando contra a Ferrari e a Red Bull”.

"Todo ano você passa por uma montanha russa diferente de emoções para chegar onde está indo”.

“Cada um de nós está lutando com algo na vida. Seja o que for: pequeno, grande. Tentei mostrar às pessoas que, de fora, as coisas sempre parecem ótimas, mas nem sempre é o caso”.

"Também estou lutando com muitas coisas diferentes, lutando contra certos demônios e tentando me certificar de que estou constantemente crescendo como pessoa".

Embora Hamilton não quisesse elaborar sobre questões pessoais específicas, que ele mencionou antes, ele disse que "sempre existe o lado sombrio que está sempre tentando te colocar para baixo".

Hamilton admitiu que a perda de Niki Lauda o atingiu mais do que ele pensava e disse que a morte de Anthoine Hubert, que ele viu acontecer pela TV logo após a sessão de classificação da F1 terminar em Spa, também foi complicada de lidar emocionalmente.

"Estou apenas tentando mostrar um lado que não entendi, que somos todos semelhantes de várias maneiras. Não achei que a perda de Niki me atingiria com tanta força. Foi realmente perturbador e sinto muita falta dele hoje e não percebi o quanto eu amava o cara”.

“Esse foi um ponto difícil para nós no final e também perdemos um jovem garoto [Hubert] em Spa. Eu vi na TV, vi acontecer”.

"Quando algo assim acontece, você pode colocar muitas dúvidas em sua mente e pensar nisso: 'OK, caramba, é hora de parar ou devo continuar?'. Porque há muita vida depois. Eu ainda quero passar um tempo com minha família, ainda quero ter uma família um dia, todas essas coisas diferentes”.

"Mas adoro tanto fazer o que faço que acho que não há muita coisa que possa me impedir nesse sentido".

