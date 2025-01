Coulthard aponta talento 'desperdiçado' na história recente da F1

Mais importante e tradicional equipe da Fórmula 1, a Ferrari, que também é a maior vencedora da categoria, não conquista um título de pilotos na elite global do esporte a motor desde 2007, com o finlandês Kimi Raikkonen, sucessor do alemão Michael Schumacher no time de Maranello.

Porém, apesar do título logo no 1º ano na Scuderia, Raikkonen não conseguiu mais brigar por um campeonato mundial com a equipe, ficando aquém do brasileiro Felipe Massa em 2008/2009 e sendo pouco competitivo ante o espanhol Fernando Alonso e o alemão Sebastian Vettel em sua 2ª passagem.

Companheiro de Raikkonen na McLaren, pela qual o finlandês foi duas vezes vice-campeão da F1 (em 2003 e 2005), o escocês David Coulthard crê que o 'Homem de Gelo' tinha um grande talento natural, mas não conseguiu potencializá-lo ao máximo.

"Kimi sempre teve um grande talento natural, desde a Fórmula Renault até o teste na Sauber", ponderou o escocês, fazendo menção à chegada meteórica de Raikkonen na F1, em 2001, guiando pela escuderia suíça. Posteriormente, Kimi foi à McLaren e à Ferrari, passando pela Lotus antes de voltar a Maranello.

Após perder vaga na Ferrari para o monegasco Charles Leclerc em 2019, Raikkonen correu três temporadas pela Sauber / Alfa Romeo, encerrando em 2021 sua carreira, justo no time que promoveu sua estreia. Para Coulthard, as performances de Kimi em uma certa pista italiana provam o seu talento.

"Mugello é um dos circuitos mais desafiadores para pilotar um carro de F1 e ele fez algumas coisas muito impressionantes lá", observou David, que também teve notória passagem pela Red Bull, em seu podcast, The Red Flags.

Para Coulthard, Raikkonen poderia ter deixado uma marca maior na história se tivesse a ética de trabalho de Schumacher, podendo ter vencido ainda mais caso possuísse características de seu antecessor na Ferrari.

"Michael guiava os engenheiros e mecânicos tanto na pista quanto na fábrica. Ele lhes daria responsabilidade e todos entendiam a importância. Era um combustível que melhorava a todos. O talento de Kimi era tremendo, mas ele não tinha a mesma disciplina de trabalho e qualidades de liderança."

