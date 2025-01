O chefe de comunicações da Mercedes, Bradley Lord, expressou "pesar" pela forma como a equipe lidou com a situação após o grave acidente entre Max Verstappen com Lewis Hamilton no GP da Grã-Bretanha da Fórmula 1 de 2021.

A temporada de 2021 entrou para a história da F1 como uma das mais polêmicas e controversas, com Verstappen e Hamilton lutando pelo campeonato até a última etapa.

Os dois se encontraram na primeira volta da corrida de Silverstone, a 10ª da temporada, e fizeram contato na curva Copse. O contato fez com que Verstappen se chocasse contra as barreiras com um impacto de 51 G, com Hamilton garantindo a vitória mesmo sofrendo uma penalidade de 10 segundos.

Embora o piloto da Red Bull tenha conseguido sair do carro, ele revelou que ainda estava sentindo os efeitos do impacto meses após o acidente.

Lord explicou que eles se basearam em informações de um membro da equipe da Red Bull sobre o estado de saúde de Verstappen após o acidente e, portanto, pareciam ter "subestimado" a condição do holandês para o público.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, é carregado em um caminhão após o acidente Foto: Sutton Images

"Uma coisa que lamentamos é que tenhamos subestimado a situação de Max após o acidente em Silverstone em 2021, com base na palavra de um membro da equipe Red Bull", disse Lord ao PlanetF1.com.

"Dada a forma como a situação foi percebida e como ela se refletiu no relacionamento após aquele incidente, poderíamos ter lidado com isso de forma diferente e refletido melhor nossa preocupação com o bem-estar de Max".

"Percebemos que aquele incidente, sem querer, prejudicou de forma extrema o relacionamento entre as equipes e os fãs".

"Se pudéssemos voltar no tempo e mudar alguma coisa, com certeza mudaríamos a maneira como reagimos e as coisas que fizemos naquele dia", conclui.

F1 2025 CHEGOU! Que esperar de HAMILTON na Ferrari? E BORTOLETO? Quem é FAVORITO ao TÍTULO? Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com faz 'prévia' da F1 2025: Bortoleto, Hamilton e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!