A deputada federal Erika Hilton (PSOL) entrou com uma ação contra o narrador da Fórmula 1 no Brasil, Sérgio Maurício, da Band. A parlamentar alegou danos morais e pede R$ 70 mil de indenização, com o caso impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo.

No início do ano a conta @sergiomdoficial no X (antigo Twitter) postou várias mensagens de cunho político e em uma delas o narrador se referiu à deputada como “fake news humana, essa coisa”.

A princípio, Sérgio Maurício disse que não era dono do perfil, mas mais tarde admitiu as postagens. Ele chegou a ser afastado de suas funções na Band, deixando de narrar as finais do Campeonato Carioca de futebol, outra competição em que atuava, mas retornou às atividades no GP da Austrália, a abertura da temporada da F1 em 2025.

Durante o pedido em que o narrador estava afastado, a deputada disse à Folha de S. Paulo: "Irei para cima com toda a força, juridicamente, para que haja uma responsabilização por mim, pela comunidade LGBTQIA+, pelas pessoas trans e contra a violência."

