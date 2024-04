F1: Equipes caminham para o desconhecido na China; entenda

O GP da China está retornando ao calendário da Fórmula 1 após uma ausência de cinco anos, devido à pandemia que interrompeu as visitas da categoria a Xangai, apresentando às equipes mais perguntas do que respostas.

Na última vez que a F1 viajou para a China, Max Verstappen havia vencido apenas cinco corridas e a RB ainda estava correndo como Toro Rosso, em vez de seu nome anterior AlphaTauri.

Nesse meio tempo, enquanto o Circuito Internacional de Xangai sediou um hospital improvisado para a COVID-19 em 2022, a F1 passou por amplas mudanças de regulamento e a Pirelli introduziu pneus diferentes montados em aros maiores.

A Pirelli advertiu que as equipes estão, portanto, efetivamente "começando do zero" na sexta-feira. Embora o layout em si não tenha mudado, a falta de ação de qualquer tipo nos últimos anos significa que a superfície da pista pode muito bem ter sofrido um envelhecimento significativo.

No período que antecedeu o evento, várias solavancos foram suavizados para acomodar os atuais carros de F1 com efeito de solo, que são mais sensíveis às imperfeições da pista.

A escolha da China para sediar o primeiro formato de sprint de 2024 levantou algumas dúvidas, com Max Verstappen e Carlos Sainz questionando se essa era realmente a decisão certa para este ano.

As equipes têm apenas 60 minutos de treinos livres para validar suas configurações, com uma ênfase ainda maior no trabalho de simulação.

Foto de: Pirelli

Mas, embora uma sprint aumente as dores de cabeça dos engenheiros, ela também oferece oportunidades para agitar as coisas, o que pode ser uma boa notícia tanto para os fãs quanto para as escuderias que não estão tão confiantes em seu desempenho.

"É um bom desafio estarmos diretamente em uma corrida sprint", disse o chefe de engenharia da Mercedes, Andrew Shovlin.

"Não estivemos lá com essa geração de carros, então os pneus são diferentes, a aerodinâmica é muito diferente, há muito trabalho que precisamos fazer e a maior parte desse trabalho é feita em simulação."

"Mas também há um pouco de releitura de anotações antigas, analisando o desempenho dos pneus em termos de desgaste, o que estava causando a degradação, para tentar construir esse quadro."

"Sem dúvida, é um grande desafio, mas é muito divertido e há uma boa motivação para trabalhar nisso porque, se você conseguir acertar, as oportunidades em uma corrida sprint são sempre maiores porque outro pode ter errado."

Esse é especialmente o caso das equipes que esperam estar na retaguarda na China, como a McLaren. A escuderia de Woking começou bem a temporada, mas a combinação de curvas lentas e sinuosas e longas retas de Xangai é exatamente o que seu MCL35 tem de melhor.

E, embora o chefe da equipe, Andrea Stella, tenha reconhecido que a realização da sprint no local "acrescenta muitas complicações", isso pode acabar sendo uma bênção disfarçada para a McLaren se ela executar sua corrida de sexta-feira melhor do que seus rivais diretos.

Foto de: Erik Junius

"As dificuldades também podem ser vistas pelo lado da oportunidade, porque todos terão dificuldades, o que significa que você pode obter uma vantagem", ponderou Stella.

"O ideal seria que a China não fosse um evento de sprint. Ao mesmo tempo, não é algo que temos condições de influenciar. Portanto, tiramos isso da cabeça e nos concentramos em fazer um bom trabalho."

O mais importante é que aqueles que errarem terão uma segunda chance no formato revisado, já que o parque fechado será reaberto após a corrida sprint de sábado de manhã para que as equipes possam ajustar suas configurações antes da classificação para o GP de domingo.

A questão final é se esses desafios podem ou não fazer a Red Bull tropeçar ou se ela continuará alegremente com seu domínio.

Xangai é uma pista onde se espera que a granulação seja um problema, já que os pneus esfriam nas longas retas antes de serem punidos pelas combinações de curvas mais exigentes, arrancando partes da borracha da superfície do pneu.

Historicamente, a Ferrari tem sido forte em circuitos onde esse fenômeno é um tema, como no GP da Austrália do mês passado, onde Carlos Sainz venceu depois que Max Verstappen teve problemas no início, e em Las Vegas em 2023, onde Charles Leclerc também poderia ter vencido o holandês.

Quando perguntaram ao chefe da Red Bull, Christian Horner, se a equipe de Maranello poderia ser tão forte na China quanto foi na Austrália, ele disse: "A Ferrari, naquele circuito, foi definitivamente competitiva e esperamos que ela seja provavelmente nossa concorrente mais próxima [na China]."

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"É um bom circuito. A primeira curva é interminável e, com as curvas de alta velocidade e a reta de trás, sempre foi muito exigente com o pneu dianteiro esquerdo."

Com a previsão de temperaturas em torno de 20°C, as condições mais frias podem exacerbar ainda mais a granulação e, potencialmente, favorecer a Scuderia.

"O maior ponto de interrogação para mim será o asfalto e, provavelmente, em comparação com o último evento, teremos condições mais frias", disse Fred Vasseur, chefe da Ferrari.

"Não sabemos a aspereza do asfalto e isso será fundamental para o fim de semana, para ver se teremos granulação ou não."

"Com a sprint e uma sessão de treinos, você tem que escolher qual composto vai testar na sexta-feira. Isso significa que a antecipação do fim de semana é crucial."

Mas, embora Vasseur apoie o bom desempenho da Ferrari depois de ver a equipe começar todas as sextas-feiras em uma posição forte até agora, o que é crucial para um fim de semana de sprint, ele não quer que a Scuderia se empolgue, dadas as pequenas margens na frente.

"Sempre tivemos um bom início de fim de semana. Isso significa que temos a capacidade de estarmos prontos desde a primeira sessão", acrescentou o francês.

"Mas é tão apertado que acho que o que é crucial em meu negócio é a humildade. Você não precisa considerar que o que você fez em um fim de semana será verdade no fim de semana seguinte."

"Começaremos do zero e temos de manter essa mentalidade em todas as corridas", concluiu.

"Seguem falando M****", diz Hamilton! Sainz 'CUTUCA' RBR, Max e Pérez MANDAM RECADOS | A F1 na China

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast TELEMETRIA: Rico Penteado destrincha detalhes do GP da China

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Motorsport Business #12 – Gabriel Hackme, da PRIO, e Nicolas Costa: a relação piloto e patrocinador

.