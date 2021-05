Em meio a dúvidas sobre o futuro de Lewis Hamilton na Fórmula 1, mesmo com o britânico dando indícios de que deve permanecer no grid em 2022, o CEO da categoria, Stefano Domenicali, acredita que o esporte seja "robusto" o suficiente para sobreviver a uma possível aposentadoria do heptacampeão no fim deste ano.

Hamilton tem um acordo de apenas um ano com a Mercedes e, inevitavelmente, surgiram muitas especulações sobre uma possível aposentadoria no fim de 2021, principalmente se vencer o octacampeonato.

Mas Hamilton vem insistindo que ainda não tomou nenhuma decisão e, quando tomar, não terá influência nenhuma da batalha deste ano, a qual está liderando no momento. Recentemente, ele participou dos testes da Pirelli com os novos pneus de 18 polegadas e disse que esse é um indício de sua continuidade.

Perguntado em uma ligação com analistas de Wall Street sobre o potencial impacto que a aposentadoria do maior nome do esporte teria à categoria, Domenicali insistiu que a F1 sempre segue em frente após a saída de seus maiores nomes.

"Certamente Lewis Hamilton é um grande ativo. Ele vem fazendo um trabalho incrível, no lado esportivo e em termos de imagem. Ele conseguiu fazer a F1 crescer em áreas que não estavam especificamente ligadas à F1".

"Mas a F1 é forte por si só e pilotos, campeões, sempre estão em posição de que um dia podem aposentar. Não sei o que Lewis está fazendo, falamos com ele, mas, certamente, ele está focado em sua temporada atual, buscando ser o único a conquistar oito títulos na história".

"Mas a F1 é sólida, robusta e, certamente, independente da decisão de Lewis, a F1 irá reagir e seguir em frente".

"A boa notícia é que, se Lewis ficar, o que todos esperamos, ele terá uma temporada incrível pela frente com novos carros, um novo desafio. E, certamente, isso será interessante para ele".

"Se ele decidir por outro caminho, a boa notícia é que na F1 temos muitos bons pilotos a ponto do desafio ser ainda maior. Qualquer que seja a decisão de Lewis, vamos respeitar. Mas a F1 é sólida e forte".

O ThePlayer.com, a maior comunidade de apostas esportivas do mundo, está lançando o Desafio F1, o fantasy game que promete agitar a internet e distribuir muitos prêmios.

Para participar, basta se inscrever no ThePlayer.com e entrar na página do Fantasy, clicando aqui. Os vencedores serão conhecidos durante o programa PÓDIO MOTORSPORT, transmitido ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

F1 AO VIVO: Veja os DESTAQUES dos treinos livres para o GP da Espanha, em Barcelona | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #103: TELEMETRIA - Tudo sobre o GP da Espanha com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.