Após uma reportagem publicada pelo Daily Mail nesta semana, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, tratou de refutar os rumores, afirmando que não brincará de "dança das cadeiras" com seus pilotos na Fórmula 1, descartando uma troca entre Valtteri Bottas e George Russell no meio da temporada.

A publicação afirmava que a Mercedes havia perdido a fé no finlandês e que, por isso, considerava uma troca ainda neste ano, já que Bottas está 37 pontos atrás de Lewis Hamilton na classificação, em quinto.

Mas a reportagem foi rapidamente contestada por Bottas, que chamou de "besteira", enquanto Hamilton mostrou seu apoio ao companheiro, pedindo que os críticos "dessem uma folga" ao finlandês.

Wolff deixou claro que a equipe nunca consideraria uma mudança no meio da temporada, fazendo uma referência às trocas feitas pela Red Bull em anos anteriores.

"A não ser que ele fique gripado e não possa pilotar, ele estará no carro", disse Wolff à Sky Sports F1. "Não vejo motivos para mudar. Eles ali [Red Bull] gostam de brincar de dança das cadeiras. Então não esperem mudanças".

"Se você não está feliz com sua esposa e começa a olhar para outras, isso não vai melhorar o relacionamento. Eu tento trabalhar no relacionamento com o meu piloto e buscar o melhor resultado possível com ele antes de começar a flertar com outros".

"Nunca fizemos isso. Obviamente as coisas podem mudar por qualquer razão, mas não é e nunca foi nosso plano. O próximo ano é o próximo ano".

Russell é considerado um sucessor na equipe, seja de Bottas, seja de Hamilton, após impressionar em sua trajetória com a Williams até aqui. O britânico correu com a Mercedes no Sakhir em 2020 substituindo Hamilton, largando de segundo e tendo boas condições de vencer.

Bottas e Hamilton ficam sem contrato ao final deste ano, mas Hamilton vem deixando claro que quer seguir correndo em 2022. Mas Wolff disse que ainda é cedo demais para discutir os planos de 2022, tendo dito anteriormente que a Mercedes ainda não abriu as negociações com Hamilton para um novo acordo.

