Max Verstappen advertiu que a pole position conquistada para o GP de Miami de Fórmula 1 "jogou pela janela" qualquer 'conversa fiada' de que ser pai o deixaria mais lento na pista.

O atual campeão mundial não compareceu ao dia da mídia na quinta-feira devido ao nascimento de sua filha, Lily, e, em sua ausência, houve muitas conjecturas sobre se a paternidade afetaria sua abordagem às corridas.

No entanto, Verstappen acabou com qualquer um desses pontos de interrogação com uma impressionante terceira pole position da temporada, batendo Lando Norris por 0s065 segundos, recuperando-se de uma penalidade de 10 segundos na sprint que o fez terminar em último lugar.

"Eu realmente não dou ouvidos a esse tipo de bobagem", respondeu ele quando perguntado pelo Motorsport.com na coletiva de imprensa após a classificação. "Eu apenas faço o que gosto. Acho que há muitos pilotos de corrida no passado que foram campeões mundiais mesmo depois de terem filhos. Então, honestamente, nem sei de onde vem isso."

Um desse campeões mundiais anteriores que ganhou um título de F1 como pai é Nelson Piquet, avô da filha de Verstappen, Lily .O holandês tem mantido contato com seu novo bebê e sua mãe, Kelly Piquet, enquanto se adapta à vida na estrada como pai.

"Foi bom poder passar alguns dias em casa antes de vir para cá", acrescentou. Quando ela acaba de nascer, você quer ter certeza de que está tudo bem. É claro que o fato de ser pai também não me deixou mais lento. Portanto, isso é positivo. Podemos jogar isso fora pela janela também."

"De qualquer forma, mantenho muito contato com minha namorada, durante todo o dia. Tiro fotos e uso o FaceTime um pouco aqui e ali. Ela está sempre presente."

