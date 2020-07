“Educado”, Verstappen 'dispensa' Vettel e se diz satisfeito por ter Albon como companheiro

Uma das grandes dúvidas que pairam na F1 neste momento é sobre o destino de Sebastian Vettel em 2021. A pergunta ecoou ainda mais forte nesta semana, após a confirmação de que Fernando Alonso estará de volta à categoria, em um assento da Renault, deixado por Daniel Ricciardo, tirando assim, mais uma possibilidade para o alemão tetracampeão do mundo de permanecer no grid.

Uma das possibilidades seria a Red Bull, equipe que Vettel conseguiu todos os seus quatro títulos mundiais. Atualmente, o time conta com Max Verstappen e Alexander Albon, sendo que o tailandês tem contrato apenas até o final da atual temporada.

Nesta semana, Verstappen falou sobre essa possibilidade, ainda mais após ambos terem participado de um programa de TV, com o holandês não fechando as portas do time para Vettel.

“Eu estava em um programa de TV na segunda-feira sentado ao lado de Seb e fizeram essa pergunta. Eu estava apenas tentando ser educado e gentil, dizendo que podia imaginar, mas acho que no momento a equipe está muito feliz conosco dois e devo dizer que também estou muito feliz com Alex como companheiro.“

“Primeiro de tudo, ele é um cara muito legal, o que é realmente bom para todos, ele é bom com a organização, então nós temos um bom feedback para a equipe e ele é um cara rápido, então eu não acho que haja qualquer motivo mudar e acho que Christian (Horner) e Helmut (Marko) podem apoiar isso. Não sei, mas também não cabe a mim decidir esse tipo de coisa.”

