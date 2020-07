Grosjean escapa de exclusão de GP da Estíria e vai largar do pitlane; entenda

Romain Grosjean ficou próximo de ser desqualificado para o GP da Estíria, depois que sua equipe, a Haas, quebrou as regras do parque fechado na noite de sábado.

O francês não conseguiu completar uma volta na sessão de classificação, depois de sofrer uma falha na bomba de água em sua primeira volta no Q1 e largará em último.

A Haas trabalhou na solução do problema na noite de sábado e além do prazo de três horas e 30 minutos pelo qual os carros de F1 precisam ser colocados no parque fechado após a classificação.

No final, a equipe terminou seus esforços às 23h20, mais de três horas após o horário.

Além exceder o tempo do parque fechado, seu trabalho também não foi conduzido sob a supervisão de um fiscal, o que é uma violação adicional das regras.

Após uma investigação pelos comissários no domingo de manhã, ficou claro que a penalidade normal por tal violação poderia ser a exclusão de um evento.

No entanto, como a Haas comunicou os comissários antes de começar os trabalhos, a FIA decidiu permitir que ele iniciasse a corrida, mas agora largando do pitlane.

Uma declaração dos comissários diz: "Em geral, uma violação dos regulamentos do parque fehado pode levar o piloto a ser desclassificado do evento".

Ele acrescentou: "Nesse caso em particular, os comissários aceitaram que claramente existiam circunstâncias atenuantes, já que a equipe não seria capaz de ter o carro na corrida sem violar os regulamentos e abordaram os comissários antes.”

"Nesse sentido, ressalta-se que a penalidade aplicada não deve ser vista como um precedente para futuras infrações."

Q4: grid do GP da Estíria tem show de Hamilton, Sainz, Gasly e Russel; Ferrari segue mal

PODCAST: Bastidores do início da F1 na Áustria e participação de Felipe Drugovich