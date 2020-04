Neste sábado, Galvão Bueno trocou a função de entrevistador pela de entrevistado, ao conversar com seu filho Cacá, em uma live feita pela Instagram. A conversa, que teve quase duas horas de duração focou no automobilismo, com os dois compartilhando diversas histórias de suas trajetórias com os espectadores.

Logo no início, Galvão deu sua opinião no grande debate sobre os maiores pilotos de todos os tempos, mas fazendo uma distinção diferente, ao falar sobre as vitórias e a evolução do esporte.

"Fangio pra mim é maior campeão" disse Galvão. "Senna teve a carreira interrompida. Ganharia mais títulos. Prost teve quatro títulos. Depois vieram Schumacher e Hamilton. Mas hoje temos 20 corridas. Na época dele eram 8".

Durante a conversa com Cacá, o narrador contou uma história que envolve ele, Ayrton Senna e dois carros em uma madrugada na Cidade do México.

"Um grande momento que eu tive foi um pega com Ayrton Senna no México", começou o narrador, falando sobre o episódio, acontecido em 1987.

"Teve uma corrida, e a noite, nós saímos da Zona Rosa para voltar ao hotel. Aí saímos, eu dirigindo um carro, Ayrton dirigindo o outro, cheio de gente dentro. O Renato Maurício Prado estava sentado do meu lado. Tinha cinegrafista, assessor dentro do carro".

"Eu estava no carro da frente, dei a ré e ‘PÁ’, bati no carro do Ayrton. Dois carros alugados, que eu e ele tínhamos alugado. Ele olhou, e voltou para o carro. Saiu, colocou de lado e deu um totó no meu carro, e eu bati de volta".

"Era de madrugada, um bando de irresponsáveis, e fomos até o hotel batendo um no carro do outro. Eu sabia o caminho para o hotel, e fingia que ia sair para a direita, para enganar o Ayrton, mas quem enganava o Ayrton?".

"Quando chegamos em uma reta, mais um choque e o para-choque dele entrelaçou com o do meu carro e a roda dianteira dele perdeu contato com o chão. Eu fiquei: ‘Agora quem manda sou eu’. Eu mexia com o volante, meu carro balançava, o carro dele balançava. Daqui a pouco, deu um estouro e voaram os dois para-choques".

"Quando a gente chegou no hotel, depois de tantas pancadas, eu fui estacionar e o Ayrton bateu atrás de mim e a frente do carro foi parar no chafariz do hotel".

"O bacana foi na hora de devolver. Quando chegamos no local, o cara olhava o carro, andava em volta. As quatro portas estavam amassadas, não tinha parachoque, farol traseiro, retrovisor. E aí o cara falava: ‘Mas isso não está no seguro. O que aconteceu?’".

"Aí o Ayrton mandou: ‘Sabe qual foi o problema? Aqui no México as pessoas dirigem muito mal’. Eu comecei a rir. E tivemos que pagar a multa, o conserto do carro."

Galvão terminou de contar a história com um apelo para quem estivesse assistindo à live

"Não façam isso nunca, pelo amor de deus. Por favor".

Galeria Lista 1984: Toleman TG183B 1 / 12 Foto de: Camille De Bastiani Foi seu primeiro carro na Fórmula 1, apesar de Senna ter usado o monoposto apenas nas primeiras quatro corridas daquela temporada 1984, somando dois sextos lugares na África do Sul e na Bélgica. 1984: Toleman TG184 2 / 12 Foto de: Camille De Bastiani Foi com o novo carro da Toleman que o brasileiro conseguiu o famoso pódio na corrida chuvosa em Mônaco. Além disso, conquistou mais dois terceiros lugares, na Grã-Bretanha e em Portugal. 1985: Lotus 97T 3 / 12 Foto de: Camille De Bastiani A Lotus carregava um motor Renault. Com o monoposto, ele conseguiu uma vitória já em sua segunda corrida, em Portugal, antes de cair em uma sequência de sete provas consecutivas sem pódios. Voltou ao top-3 na Áustria com o segundo lugar, iniciando uma série de cinco pódios, incluindo uma vitória na Bélgica. 1986: Lotus 98T 4 / 12 Foto de: Camille De Bastiani Em sua segunda temporada com a Lotus, a equipe usou novamente o motor Renault V6. Os resultados chegaram: seis pódios, incluindo vitórias de Espanha e Detroit, nas oito primeiras corridas. No final, Senna somou 11 pódios para terminar em quarto entre pilotos. 1987: Lotus 99T 5 / 12 Foto de: Camille De Bastiani Com o Lotus 99T, já com motor Honda, o piloto ficou em terceiro lugar no campeonato de pilotos. Durante o ano, ele somou duas vitórias, quatro segundos lugares e dois terceiros. Essa foi a melhor posição de qualificação até então para o brasileiro. 1988: McLaren MP4/4 6 / 12 Foto de: Camille De Bastiani Em seu primeiro ano com a McLaren, seu carro foi o MP4/4, com motor Honda. Já em sua segunda corrida, Senna venceu o GP de San Marino. Depois de abandonar em Mônaco, obteve um segundo lugar no México, iniciando série de oito pódios consecutivos, incluindo seis vitórias. No GP do Japão, ele subiu novamente ao topo do pódio e conquistou seu primeiro campeonato na F1. 1989: McLaren MP4/5 7 / 12 Foto de: Camille De Bastiani Em sua segunda temporada com a McLaren, Senna guiou o MP4/5, impulsionado pela Honda. Foi o ano da intensificação da rivalidade com Alain Prost. No decorrer da temporada, ele somou seis vitórias e um segundo lugar na Hungria. 1990: McLaren MP4/5B 8 / 12 Foto de: Camille De Bastiani A terceira temporada de Senna pela McLaren marcou a saída de Alain Prost para a Ferrari, o que fez com que os números dos carros britânicos fossem alterados. O francês levou consigo o projetista Steve Nichols. Por isso, a McLaren fez alterações no seu carro do ano anterior, com novidades no corpo e na asa traseira. Deu certo: ganhou o Mundial de Construtores e Senna reconquistou o título. 1991: McLaren MP4/6 9 / 12 Foto de: Camille De Bastiani O MP4/6 impulsionado por um Honda V12 foi o último carro com o qual Senna brigou frequentemente por vitórias na McLaren. O início da temporada deu-lhe quatro vitórias. Depois, dois terceiros lugares, no México e na França. Os triunfos na Hungria, Bélgica e Austrália, com os segundos lugares de Itália, Portugal e Japão, deram a ele seu terceiro e último título mundial na Fórmula 1. 1992: McLaren MP4/7 10 / 12 Foto de: Camille De Bastiani A McLaren começou a temporada com uma atualização do chassi de 1991 na África do Sul e no México, onde Senna conseguiu o terceiro lugar. No Brasil, veio o novo carro MP4/7, para as restantes 14 datas do campeonato. Senna ainda ganhou três GPs (Mônaco, Hungria e Itália) e três pódios (San Marino, Alemanha e Portugal), terminando em quarto no campeonato vencido por Nigel Mansell. 1993: McLaren MP4/8 11 / 12 Foto de: Camille De Bastiani Com o novo motor Ford, Senna começou sua última temporada com a McLaren ao volante do MP4/8. O início da temporada permitiu-lhe três vitórias e dois pódios nas primeiras seis corridas de 1993. No fim do ano, ainda venceu no Japão e na Austrália. 1994: Williams FW16 12 / 12 Foto de: Camille De Bastiani Em seu desejo de vencer seu quarto campeonato mundial, Ayrton Senna mudou para a Williams em 1994. Entretanto, perdeu a suspensao eletrônica de seu antecessor em virtude das novas regras da F1 e ficou desvantagem. Em seu terceiro GP com o FW16, Senna faleceu após forte batida na curva Tamburello, em Imola.

