Catar e de Abu Dhabi fossem colocados em sequência, enquanto o GP do Japão foi transferido de seu espaço habitual no outono para abril. A temporada de 2024 da Fórmula 1 viu o calendário se tornar mais regionalizado, como parte de uma tentativa do campeonato de aumentar sua sustentabilidade. Isso fez com que os GPs doe defossem colocados em sequência, enquanto ofoi transferido de seu espaço habitual no outono para abril.

Isso agrupou o evento de Suzuka com a China, mas deixou uma vaga aberta após o GP de Singapura, que o Japão ocupava anteriormente. Várias restrições impediram a F1 de preencher esse espaço também, o que significa que o recente GP de Singapura foi a última corrida por aproximadamente um mês - então, quando exatamente será a próxima rodada?

Quando será a próxima corrida de F1?

A próxima corrida de F1 é o GP dos Estados Unidos, que será realizado em Austin no dia 20 de outubro, às 16h (horário de Brasília), na 19ª etapa da temporada 2024.

Também será um fim de semana com corrida sprint, o que significa que haverá apenas uma sessão de treinos livres antes do início da ação competitiva, e é o segundo ano consecutivo que o GP dos Estados Unidos terá esse formato.

Haverá mais dois finais de semana de corrida sprint após Austin - Brasil e Catar - e eles podem ser cruciais para a luta pelo título devido aos pontos extras oferecidos, já que Norris está 52 pontos atrás do atual tricampeão mundial Max Verstappen, restando 180 em jogo.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

O piloto da Red Bull também não vence há oito corridas, mas venceu os últimos três GPs dos Estados Unidos em Austin e, portanto, é um evento em que ele está em sua melhor forma, apesar do momento ruim da Red Bull.

É também um evento muito popular que se tornou uma peça básica do calendário da F1 desde que o GP dos Estados Unidos voltou ao calendário em 2012. Isso é um grande contraste com o que acontecia no passado, pois o GP dos Estados Unidos foi muito irregular entre 1959 e 2012 - a categoria correu em cinco locais diferentes e saiu do calendário em três ocasiões diferentes.

Quais são os horários do GP dos Estados Unidos?

O Brasil está duas horas à frente de Austin para o GP dos Estados Unidos, o que coloca as atividades da etapa na tarde / noite brasileira. Aqui estão os horários completos do GP dos Estados Unidos de 2024 (hora de Brasília):

Sexta-feira, 18 de outubro

TL1: 14h30

Classificação Sprint: 18h30

Sábado, 19 de outubro

Corrida Sprint: 15h

Classificação GP: 19h

Domingo, 20 de outubro

GP: 16h

Onde será realizado o GP dos Estados Unidos?

O GP dos Estados Unidos de 2024 será realizado no Circuito das Américas em Austin, no estado do Texas. É o segundo de três GPs que em solo americano neste ano, após o GP de Miami em maio, vencido por Norris, enquanto a F1 visitará Las Vegas no fim de novembro, após seu evento inaugural em 2023, onde Verstappen obteve a vitória.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Foto de: Ferrari

O Circuito das Américas é um circuito de 5.513km que está no calendário da F1 desde 2012 - o ano em que foi inaugurado - e Lewis Hamilton detém o recorde de cinco vitórias na pista, todas conquistadas nos seis primeiros GPs.

Desde então, no entanto, Verstappen emergiu como o piloto dominante em Austin, mas, dada a forma atual da Red Bull, essa sequência de vitórias pode chegar ao fim este ano, com a McLaren, líder do campeonato, atualmente tendo o carro mais rápido.

O MCL38 também deve ser bem adaptado ao Circuito das Américas, devido às suas curvas de fluxo rápido e à reta de 1,17km entre as curvas 11 e 12.

Programação da F1 para o restante de 2024

Data GP TL1 (Horário de Brasília) TL2 (Horário de Brasília) TL3 (Horário de Brasília) Classificação (Horário de Brasília) Corrida (Horário de Brasília) 18 a 20 de outubro Estados Unidos 14h30 18h30 (classificação sprint) 15h (corrida sprint 19h 16h 25 a 27 de outubro México 15h30 19h 14h30 18h 17h 01 a 03 de novembro Brasil 11h30 15h30 (classificação sprint) 11h (corrida sprint) 15h 14h 21 a 23 de novembro Las Vegas 23h30 (quinta-feira) 03h (sexta-feira) 23h30 (sexta-feira) 03h (sábado) 03h (domingo) 29 de novembro a 01 de dezembro Catar 10h30 14h30 (classificação sprint) 11h (corrida sprint) 15h 13h 06 a 08 de dezembro Abu Dhabi 06h30 10h 07h30 11h 10h

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!